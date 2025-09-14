  1. Privatkunden
ATP-Challenger Rennes Kein weiterer Turniersieg für Stan Wawrinka

SDA

14.9.2025 - 17:04

Stan Wawrinka blickt trotz der Finalniederlage auf eine erfolgreiche Woche in der Bretagne zurück
Stan Wawrinka blickt trotz der Finalniederlage auf eine erfolgreiche Woche in der Bretagne zurück
Keystone

Wie schon im Mai in Aix-en-Provence verpasst Stan Wawrinka auch am Challenger-Turnier in Rennes den Turniersieg knapp. Der Waadtländer unterliegt im Final dem Franzosen Hugo Gaston 4:6, 4:6.

Keystone-SDA

14.09.2025, 17:04

Der 40-jährige Wawrinka, aktuell die Nummer 149 der Welt, konnte sich damit nicht für die Niederlage im bislang einzigen Duell mit dem 24-jährigen Linkshänder am French Open 2020 revanchieren. Ausschlaggebend waren zwei verlorene Aufschlagspiele – jeweils zur Mitte beider Sätze – die Hugo Gaston (ATP 128) eiskalt nutzte.

Damit wartet der ehemalige Weltranglisten-Dritte weiter auf seinen ersten Turniersieg seit dem Triumph beim Challenger in Prag im Jahr 2020.

Luzern – YB 1:2

Luzern – YB 1:2

Super League | 6. Runde | Saison 25/26

14.09.2025

Kronig: «Wir hätten das Spiel früher entscheiden müssen»

Kronig: «Wir hätten das Spiel früher entscheiden müssen»

14.09.2025

Hunziker: «Wir müssen die Power ins nächste Spiel mitnehmen»

Hunziker: «Wir müssen die Power ins nächste Spiel mitnehmen»

14.09.2025

Luzern – YB 1:2

Luzern – YB 1:2

Kronig: «Wir hätten das Spiel früher entscheiden müssen»

Kronig: «Wir hätten das Spiel früher entscheiden müssen»

Hunziker: «Wir müssen die Power ins nächste Spiel mitnehmen»

Hunziker: «Wir müssen die Power ins nächste Spiel mitnehmen»

