Wie schon im Mai in Aix-en-Provence verpasst Stan Wawrinka auch am Challenger-Turnier in Rennes den Turniersieg knapp. Der Waadtländer unterliegt im Final dem Franzosen Hugo Gaston 4:6, 4:6.

Der 40-jährige Wawrinka, aktuell die Nummer 149 der Welt, konnte sich damit nicht für die Niederlage im bislang einzigen Duell mit dem 24-jährigen Linkshänder am French Open 2020 revanchieren. Ausschlaggebend waren zwei verlorene Aufschlagspiele – jeweils zur Mitte beider Sätze – die Hugo Gaston (ATP 128) eiskalt nutzte.

Damit wartet der ehemalige Weltranglisten-Dritte weiter auf seinen ersten Turniersieg seit dem Triumph beim Challenger in Prag im Jahr 2020.