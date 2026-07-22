Dem jungen Schweizer Tennisprofi Kilian Feldbausch gelingt beim ATP-Sandplatzturnier in Kitzbühel kein zweiter Exploit. Er zeigt sein Potenzial aber auch gegen den als Nummer 5 gesetzten Ignacio Buse.

Am Dienstag hatte Kilian Feldbausch (ATP 284) im Tiroler Wintersportort erstmals eine Partie auf der ATP Tour gewonnen, einen Tag später ging dem 20-jährigen Genfer ein wenig die Puste aus. Nach starkem Start unterlag er dem Peruaner Ignacio Buse, der Nummer 35 der Welt, in knapp zwei Stunden 6:2, 2:6, 2:6.

Nach dem gewonnenen Startsatz geriet Feldbausch im zweiten Durchgang sofort in Rücklage und konnte das Ruder nach zwei Partien in der Qualifikation und im vierten Match in fünf Tagen nicht mehr herumreissen. Auch im dritten Satz sorgte der Südamerikaner schnell für eine Vorentscheidung.

Dennoch demonstrierte der 1,91 m grosse Romand in den letzten Wochen, dass er auf diesem Niveau mithalten kann. Nach einem ersten Sieg auf Challenger-Stufe unterlag er auch in Gstaad bei seinem ATP-Debüt in der 1. Runde nur knapp in drei Sätzen gegen den Top-50-Spieler Miomir Kecmanovic. Im Ranking verbessert sich Feldbausch um knapp 50 Plätze und wird eine klare persönliche Bestmarke erreichen.