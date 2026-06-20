  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball-WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball-WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Halbfinal-Aus in Nottingham Keine sechste Finalteilnahme für Viktorija Golubic

SDA

20.6.2026 - 16:42

Viktorija Golubic muss am Samstag den Platz als Verliererin verlassen (Archivaufnahme)
Viktorija Golubic muss am Samstag den Platz als Verliererin verlassen (Archivaufnahme)
Bild: Keystone

Viktorija Golubic scheitert beim Rasenturnier von Nottingham in den Halbfinals an der Amerikanerin Emma Navarro und verpasst somit die Chance auf einen dritten Turniersieg auf der WTA-Tour.

Keystone-SDA

20.06.2026, 16:42

20.06.2026, 16:56

Die 33-jährige Schweizerin, derzeit an Position 76 klassiert, verlor gegen die Top-30-Spielerin aus den USA 6:7 (5:7), 2:6. Golubic war auch im zweiten Duell gegen die Frau aus New York chancenlos. In Umgang eins hatte sich die Züricherin mit einem Break noch in die Kurzentscheidung gerettet, in Satz zwei lag für die Schweizerin die ehemalige Nummer 8 der Weltrangliste klar ausser Reichweite. Navarro erspielte sich während der gut zweistündigen Partie insgesamt 18 Breakmöglichkeiten. Den Final beim WTA-250-Event bestreitet sie gegen Marie Bouzkova aus Tschechien, auch sie eine Top-30-Spielerin.

Viktorija Golubic stand erstmals seit Anfang November 2025 in den Halbfinals eines WTA-Tour-Turniers. Insgesamt fünf Mal schaffte sie sogar den Einzug in den Final. Und 2016 in Gstaad und 2024 im chinesischen Jiujiang schloss sie das Turnier sogar als Siegerin ab.

Meistgelesen

2,8 Tonnen Emmi-Käse verseucht – Bund warnte Bevölkerung erst acht Tage danach
Das sagt Nati-Direktor Tami zum Wirbel um Granit Xhaka
Iran verkündet Schliessung der Strasse von Hormus wegen Nichteinhaltung der Waffenruhe
Jetzt wird Trump für seinen Iran-Deal heftig kritisiert
Fenster zu während Hitze? Das BAG sagt Ja, Kachelmann spricht von «aktiver Sterbehilfe»

Videos aus dem Ressort

Pierluigi Tami verteidigt Xhaka und rät Manzambi: «Bleib, wie du bist!»

Pierluigi Tami verteidigt Xhaka und rät Manzambi: «Bleib, wie du bist!»

Der Sieg gegen Bosnien sorgt für Erleichterung, wirft aber auch Fragen auf. Nati-Direktor Pierluigi Tami verteidigt die Xhaka-Kritik nach dem Katar-Spiel, bremst den Hype um Matchwinner Manzambi und blickt voraus auf den nächsten Gegner Kanada.

20.06.2026

Tami: «Wer mit Xhakas Aussagen nicht einverstanden ist, kann ihn damit konfrontieren»

Tami: «Wer mit Xhakas Aussagen nicht einverstanden ist, kann ihn damit konfrontieren»

20.06.2026

Alayah Pilgrim: «Die Stimmung war super und laut»

Alayah Pilgrim: «Die Stimmung war super und laut»

Beim 4:1-Sieg der Schweizer sitzt auch Alayah Pilgrim im Stadion. Die Nationalspielerin zeigt sich von der Stimmung begeistert und hat auch ihre Favoriten auf dem Platz.

19.06.2026

Pierluigi Tami verteidigt Xhaka und rät Manzambi: «Bleib, wie du bist!»

Pierluigi Tami verteidigt Xhaka und rät Manzambi: «Bleib, wie du bist!»

Tami: «Wer mit Xhakas Aussagen nicht einverstanden ist, kann ihn damit konfrontieren»

Tami: «Wer mit Xhakas Aussagen nicht einverstanden ist, kann ihn damit konfrontieren»

Alayah Pilgrim: «Die Stimmung war super und laut»

Alayah Pilgrim: «Die Stimmung war super und laut»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Dreisatzsieg gegen Ann Li. Viktorija Golubic in Nottingham im Halbfinal

Dreisatzsieg gegen Ann LiViktorija Golubic in Nottingham im Halbfinal

Tennis. Wawrinka verzichtet auf Mallorca

TennisWawrinka verzichtet auf Mallorca

WTA Nottingham. Golubic nach hartem Kampf in den Viertelfinals

WTA NottinghamGolubic nach hartem Kampf in den Viertelfinals