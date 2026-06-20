Viktorija Golubic muss am Samstag den Platz als Verliererin verlassen (Archivaufnahme) Bild: Keystone

Viktorija Golubic scheitert beim Rasenturnier von Nottingham in den Halbfinals an der Amerikanerin Emma Navarro und verpasst somit die Chance auf einen dritten Turniersieg auf der WTA-Tour.

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Die 33-jährige Schweizerin, derzeit an Position 76 klassiert, verlor gegen die Top-30-Spielerin aus den USA 6:7 (5:7), 2:6. Golubic war auch im zweiten Duell gegen die Frau aus New York chancenlos. In Umgang eins hatte sich die Züricherin mit einem Break noch in die Kurzentscheidung gerettet, in Satz zwei lag für die Schweizerin die ehemalige Nummer 8 der Weltrangliste klar ausser Reichweite. Navarro erspielte sich während der gut zweistündigen Partie insgesamt 18 Breakmöglichkeiten. Den Final beim WTA-250-Event bestreitet sie gegen Marie Bouzkova aus Tschechien, auch sie eine Top-30-Spielerin.

Viktorija Golubic stand erstmals seit Anfang November 2025 in den Halbfinals eines WTA-Tour-Turniers. Insgesamt fünf Mal schaffte sie sogar den Einzug in den Final. Und 2016 in Gstaad und 2024 im chinesischen Jiujiang schloss sie das Turnier sogar als Siegerin ab.