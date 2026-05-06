Viktorija Golubic steht beim Masters in Rom in der zweiten Runde. Bild: Keystone

Viktorija Golubic erreicht beim WTA-1000-Turnier in Rom problemlos die zweite Runde. Die Schweizerin besiegt die Italienerin Federica Urgesi 6:1, 6:1.

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Golubic (WTA 90) bekundete gegen Urgesi, die in der Weltrangliste 320 Plätze hinter ihr liegt, keinerlei Mühe. Die 21-jährige Qualifikantin brachte keines ihrer sieben Aufschlagspiele durch. Ihre beiden Ehrenpunkte realisierte sie jeweils mit einem Break.

Für Golubic war es erst der zweite Sieg auf der WTA-Tour in diesem Jahr. In der nächsten Runde trifft die 33-jährige Zürcherin auf die 20-jährige Australierin Maya Joint (WTA 34). Die bisherigen zwei Begegnungen mit ihr, darunter das letztjährige Duell in der Qualifikation von Rom, verlor Golubic jeweils in drei Sätzen.