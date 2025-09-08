  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Presse feiert US-Open-Sieger «Alcaraz ist auf dem besten Weg, der beste Spieler der Geschichte zu werden»

dpa

8.9.2025 - 07:24

«Koffer voller Magie»: Presse zum US-Open-Sieg von Alcaraz - Gallery
«Koffer voller Magie»: Presse zum US-Open-Sieg von Alcaraz - Gallery. Carlos Alcaraz gewinnt die US Open und kehrt an die Spitze der Tennis-Weltrangliste zurück.

Carlos Alcaraz gewinnt die US Open und kehrt an die Spitze der Tennis-Weltrangliste zurück.

Bild: dpa

«Koffer voller Magie»: Presse zum US-Open-Sieg von Alcaraz - Gallery. Jannik Sinner (l) musste sich Carlos Alcaraz (r) in vier Sätzen geschlagen geben.

Jannik Sinner (l) musste sich Carlos Alcaraz (r) in vier Sätzen geschlagen geben.

Bild: dpa

«Koffer voller Magie»: Presse zum US-Open-Sieg von Alcaraz - Gallery
«Koffer voller Magie»: Presse zum US-Open-Sieg von Alcaraz - Gallery. Carlos Alcaraz gewinnt die US Open und kehrt an die Spitze der Tennis-Weltrangliste zurück.

Carlos Alcaraz gewinnt die US Open und kehrt an die Spitze der Tennis-Weltrangliste zurück.

Bild: dpa

«Koffer voller Magie»: Presse zum US-Open-Sieg von Alcaraz - Gallery. Jannik Sinner (l) musste sich Carlos Alcaraz (r) in vier Sätzen geschlagen geben.

Jannik Sinner (l) musste sich Carlos Alcaraz (r) in vier Sätzen geschlagen geben.

Bild: dpa

Carlos Alcaraz gewinnt das US-Open-Endspiel gegen Jannik Sinner. Die Presse schwärmt von seiner Spielstärke und seiner Variation.

DPA

08.09.2025, 07:24

Spaniens Tennisstar Carlos Alcaraz gewinnt in vier Sätzen das Finale der US Open und löst seinen italienischen Endspiel-Kontrahenten Jannik Sinner als Nummer eins der Tennis-Weltrangliste ab. Sogar die italienische Presse schwärmt von Alcaraz' «Magie» und von einem perfekten Abend für den Champion.

Eine Klasse besser. Alcaraz schlägt Sinner in vier Sätzen und gewinnt die US Open

Eine Klasse besserAlcaraz schlägt Sinner in vier Sätzen und gewinnt die US Open

Spanien

«Marca»: «Er ist auf dem besten Weg, der beste Spieler der Geschichte zu werden, denn er übertrifft die Zahlen der Grossen Drei.»

«Mundo Deportivo»: «Im Finale verlor er zwar einen Satz, seinen einzigen des Turniers, dominierte das Spiel aber mit einer Spielstärke, die manchmal das Niveau seines Rivalen, des Italieners Jannik Sinner, beleidigte.»

Italien

Corriere dello Sport»: «Der beste Spieler hat gewonnen, zumindest heute Abend. Carlos Alcaraz ist die neue Nummer eins der Welt: Es musste früher oder später passieren, und heute Abend ist es passiert.»

«Tuttosport»: «Ein perfekter Abend für Carlos Alcaraz!»

«Corriere della Sera»: «Er kam mit einem Koffer voller Magie aus Murcia und präsentierte sie unter dem geschlossenen Dach.»

USA

«The Athletic»: «Seit er vor vier Jahren an die Spitze des Sports stürmte, ist ziemlich klar, dass das Einzige, was Alcaraz stoppen kann, Alcaraz ist. Sogar der Top-Level-Sinner ist einen Tick unter dem Top-Level-Alcaraz.»

Schweiz

«Blick»: «Wachablösung – Alcaraz stürzt Sinner vom Tennisthron»

«Tagesanzeiger»: «Brillanter Alcaraz erringt seinen sechsten Grand-Slam-Titel!»

Das könnte dich auch interessieren

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen

Die schönste einhändige Rückhand, die gefühlvollsten Volleys, atemberaubende Improvisationen. Einige der besten Ballwechsel aus Roger Federers herausragender Karriere gibt's in diesem Video.

16.09.2022

Meistgelesen

Vater versteckt Kinder vier Jahre in Wildnis – Polizei erschiesst ihn
Rolex lädt Trump zu US-Open-Final ein +++ US-Präsident von Tennis-Fans ausgebuht
Militär ist überfordert − Pfister ruft den TCS für Panzer und Haubitzen
Bundesrat bremst Tempo 30 – so reagieren die Befürworter
Zürcher Städte müssen Heizungen austauschen – den Steuerzahler kostet das Millionen

Videos aus dem Ressort

Djokovic: «Sinner und Alcaraz sind einfach zu gut»

Djokovic: «Sinner und Alcaraz sind einfach zu gut»

06.09.2025

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Silvan Widmer zeigt sich nach dem 4:0 Sieg gegen den Kosovo zufrieden.

05.09.2025

Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns»

Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns»

Granit Xhaka stellt sich nach dem 4:0 Sieg gegen den Kosovo in der WM-Quali den Fragen der Journalisten.

05.09.2025

Wegmann: «Fertig gepröbelt, Elvedi gehört neben Akanji»

Wegmann: «Fertig gepröbelt, Elvedi gehört neben Akanji»

Nach dem 4:0 Sieg in der WM-Quali gegen den Kosovo schätzt Michi Wegmann, Leiter Sport blue News, den Auftritt der Schweizer Nati ein.

05.09.2025

Klippenspringer in Mostar

Klippenspringer in Mostar

STORY: Bei schönstem Spätsommerwetter gab es am Donnerstag in Mostar in Bosnien und Herzegowina einen kleinen Vorgeschmack auf den anstehenden Wettkampf der Cliff Diving World Series.  Ein Event, bei dem sich die besten Klippenspringer der Welt versammeln, um sich im vorletzten Wettkampf der Saison, hier auf der Stari-Most-Brücke, rund 30 Meter in die Tiefe zu stürzen. Und es könnte eine Vorentscheidung für die Gesamtwertung im Kampf um die Weltmeisterschaft fallen.  Zurzeit führt die Australierin Rhiannan Iffland die Damenwertung an, während bei den Männern der Franzose Gary Hunt ganz oben in der Tabelle steht. Die Brücke stammt aus dem 16. Jahrhundert und die ersten wagemutigen Sprünge wurden bereits im 17. Jahrhundert dokumentiert.  Sie galten als Mutprobe für die jungen Männer der Stadt.

05.09.2025

Djokovic: «Sinner und Alcaraz sind einfach zu gut»

Djokovic: «Sinner und Alcaraz sind einfach zu gut»

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns»

Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns»

Wegmann: «Fertig gepröbelt, Elvedi gehört neben Akanji»

Wegmann: «Fertig gepröbelt, Elvedi gehört neben Akanji»

Klippenspringer in Mostar

Klippenspringer in Mostar

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Traumfinal bei den US Open. Sinner und Alcaraz spielen um Titel und Nummer 1

Traumfinal bei den US OpenSinner und Alcaraz spielen um Titel und Nummer 1

US Open. Sabalenka verteidigt Titel – Anisimova verliert auch ihren zweiten Grand-Slam-Final

US OpenSabalenka verteidigt Titel – Anisimova verliert auch ihren zweiten Grand-Slam-Final

Serbe will Grand-Slam-Jagd fortsetzen. Djokovic nach Halbfinal-Pleite: «Alcaraz und Sinner sind einfach zu gut»

Serbe will Grand-Slam-Jagd fortsetzenDjokovic nach Halbfinal-Pleite: «Alcaraz und Sinner sind einfach zu gut»

US Open. Sinner folgt Alcaraz nach Viersatz-Sieg in den Final

US OpenSinner folgt Alcaraz nach Viersatz-Sieg in den Final

In drei Sätzen. Alcaraz schlägt Djokovic im Gigantenduell und fliegt ins Finale

In drei SätzenAlcaraz schlägt Djokovic im Gigantenduell und fliegt ins Finale