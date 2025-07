«Konnte nicht widerstehen» – Roger Federer zaubert wieder in Wimbledon

Murat Yakin gratuliert Nati zum Viertelfinal-Einzug: «Sind alle stolz auf euch»

Dank eines Treffers in der Nachspielzeit steht die Schweiz erstmals in einem EM-Viertelfinal. Nati-Coach Murat Yakin gratuliert den Spielerinnen und Trainerin Pia Sundhage in einer Video-Botschaft.

11.07.2025