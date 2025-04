Leonie Küng scheitert in Bogota an Cristina Bucsa Keystone

Die Schweizer Tennisspielerin Leonie Küng (WTA 206) scheitert beim WTA-250-Turnier in Bogota in der Startrunde. Die 24-Jährige unterliegt der Spanierin Cristina Bucsa (WTA 93) in drei Sätzen.

Keystone-SDA SDA

Küng konnte in der Hauptstadt Kolumbiens nur im zweiten Satz mit der als Nummer 8 gesetzten Bucsa mithalten. Dank eines 7:2 im Tiebreak erzwang sie den Entscheidungssatz, in welchem sie wie schon im ersten Satz mit 1:6 chancenlos blieb.

Küng wartet seit ihrem Vorstoss in den Halbfinal am Polish Open im vergangenen Juli auf einen Sieg im Hauptfeld eines WTA-Turniers.