Riesiges Pech für Spieler und Zuschauer: Dominik Koepfer verletzt sich gegen Carlos Alcaraz gleich im ersten Game am Knöchel und muss in der Folge nach weniger als einer Stunde aufgeben Keystone

Die Inhaber von Tickets im riesigen Arthur Ashe Stadium, notabene die teuersten beim US Open, erhalten bisher nicht viel für ihr Geld.

An den ersten beiden Tagen sahen sie nicht viel Tennis, weil die Matches sehr schnell zu Ende gingen. Besonders übel traf es die Besucher der Night Session am Dienstagabend. Erst wurde die zweifache Siegerin Venus Williams, die mit 43 Jahren noch einmal eine Wildcard erhielt, von der belgischen Qualifikantin Greet Minnen (WTA 97) in eineinviertel Stunden vom Platz gefegt. Anschliessend knickte Dominik Koepfer (ATP 75) gegen den Titelverteidiger Carlos Alcaraz gleich im ersten Game mit dem Knöchel um. Der bedauernswerte Deutsche biss zwar auf die Zähne, nach 58 Minuten musste er aber dennoch das Handtuch werfen.

sda