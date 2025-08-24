Konzentriert bis zum Ende: Jérôme Kym steht am US Open in der 2. Runde Keystone

Der Schweizer Tennisprofi Jérôme Kym überrascht bei seiner Grand-Slam-Premiere positiv. Beim US Open zieht der Qualifikant mit einem Viersatzsieg gegen Ethan Quinn in die 2. Runde ein.

Nach etwas über zweieinhalb Stunden nutzte Kym (ATP 175) seinen zweiten Matchball zum 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (7:5) über den deutlich höher eingestuften Amerikaner Quinn (ATP 84). Der 22-jährige Aargauer hatte sich erstmals überhaupt für das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers qualifiziert.

In der 2. Runde trifft Kym auf den als Nummer 30 gesetzten Amerikaner Brandon Nakashima oder den Niederländer Jesper de Jong (ATP 80).

In seinem ersten Match auf drei Gewinnsätze überhaupt startete Kym druckvoll und konzentriert. Bei eigenem Aufschlag unantastbar, gelangen ihm selber Breaks zum 4:2 im ersten sowie zum 1:0 und 5:2 im zweiten Durchgang. Einzig im dritten Durchgang liess ihn der Service ein wenig im Stich, der noch ein Jahr jüngere, im Aufstieg begriffene Quinn konnte noch einmal verkürzen.

Am Ende behielt Kym aber die Nerven. Das entscheidende Tiebreak im vierten Satz schloss der 1,98 m grosse Fricktaler mit einem Ass ab und machte so den grössten Erfolg seiner Karriere perfekt. Nebenbei verdient der so oft von schweren Verletzungsrückschlägen geplagte Aargauer ein Preisgeld von mindestens 154'000 Dollar.