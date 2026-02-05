  1. Privatkunden
Tennis Kym eröffnet im Davis Cup gegen Echargui

SDA

5.2.2026 - 13:49

Jérôme Kym soll für die Schweiz gegen Tunesien den ersten Punkt holen
Jérôme Kym soll für die Schweiz gegen Tunesien den ersten Punkt holen
Keystone

In der Davis-Cup-Partie in Biel gegen Tunesien bestreitet Jérôme Kym (ATP 192) am Freitag das erste Einzel für die Schweiz.

Keystone-SDA

05.02.2026, 13:49

Der 22-jährige Aargauer spielt gegen Moez Echargui (ATP 142), die klare Nummer 1 der Nordafrikaner. Danach trifft Leandro Riedi (ATP 171) auf Alla Trifi (ATP 1171). Der 24-jährige Zürcher gab im Januar sein Comeback, nachdem er nach dem Einzug in den Achtelfinal an den US Open Anfang September die Saison wegen einer Leistenverletzung vorzeitig hatte beenden müssen.

Für das Doppel am Samstag sind auf Schweizer Seite Dominic Stricker (ATP 380) und Jakub Paul (ATP 450) vorgesehen. Sie treten gegen Aziz Oukaa (ATP 621) und Skander Mansouri an. Letzterer ist in der ATP-Einzelrangliste derzeit nicht gelistet, war im Doppel aber einst die Nummer 54 der Welt. Danach finden eventuell zwei weitere Einzel statt.

Die Schweizer wollen sich nach der Niederlage im letzten Jahr gegen Indien einen Platz in der Weltgruppe zurückerobern. Wird das Team von Captain Severin Lüthi gegen Tunesien seiner Favoritenrolle gerecht, muss es danach ein weiteres Duell gewinnen, um wieder zur Weltgruppe zu gehören.

