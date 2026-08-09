Der Schweizer Tennisprofi Jérôme Kym (ATP 205) muss sich beim Challenger-Turnier in Hagen erst im Final geschlagen geben.

Der 23-jährige Aargauer unterlag auf dem Sandplatz im Westen Deutschlands dem Einheimischen Tom Gentzsch (ATP 185) 4:6, 6:7 (4:7).

Kym hatte auf dem Weg in den Final keinen Satz abgeben müssen. Dort verpasste er den Sieg vor allem im zweiten Satz, als er erst in Games 4:2 führte, dann auch im Tiebreak mit 4:2, ehe er die letzten fünf Punkte verlor.

Der Fricktaler wird sich in der Weltrangliste um rund 20 Positionen verbessern.