Davis Cup Kym führt das Schweizer Team in Biel an – Riedi nicht sicher dabei

SDA

2.9.2025 - 15:44

Jérôme Kym wird das Schweizer Team am Davis-Cup Mitte September gegen Indien anführen.
Keystone

Jérôme Kym, Marc-Andrea Hüsler, Dominic Stricker und Jakub Paul stehen im Aufgebot von Davis-Cup-Captain Severin Lüthi für die Begegnung am 12./13. September in Biel mit Indien.

Keystone-SDA

02.09.2025, 15:44

02.09.2025, 16:16

Ob US-Open-Achtelfinalist Leandro Riedi gegen Indien Teil des Teams sein wird, entscheidet sich in den nächsten Tagen, wie Swiss Tennis mitteilt. Captain Lüthi kann sein Aufgebot bis eine Stunde vor der Auslosung am 11. September ändern oder ergänzen.

Angeführt wird die Schweiz von Kym (ATP 175), der sich am US Open durch die Qualifikation kämpfte und bis in die dritte Runde vorstiess. Die Linkshänder Stricker (ATP 226) und Hüsler (ATP 227) werden voraussichtlich um die Nummer zwei im Einzel kämpfen. Der «Rückkehrer» Paul, der zum ersten Mal seit 2019 aufgeboten wurde, dürfte der Mann für das Doppel sein.

In der Begegnung, in der es um den Verbleib in der Weltgruppe 1 geht, gilt die Schweiz als klare Favoritin. Indiens bestklassierter Spieler, Sumit Nagal, liegt in der Weltrangliste nur an Position 293 und damit hinter allen nominierten Schweizern.

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen

Die schönste einhändige Rückhand, die gefühlvollsten Volleys, atemberaubende Improvisationen. Einige der besten Ballwechsel aus Roger Federers herausragender Karriere gibt's in diesem Video.

16.09.2022

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

02.09.2025

Surf-Weltmeister auf Fidschi gekürt

STORY: Den Freundenschrei der Surferin Molly Picklum konnte man vermutlich fast bis in ihre Heimat Australien hören, als die 22-Jährige am Montag in Cloudbreak auf Fidschi den Wellenreit-WM-Titel der World Surf League holte. Es ist der erste Titel für die noch sehr junge Athletin. Mit einer überzeugenden Leistung über die gesamte Saison setzte sich Picklum auch im Finale gegen die US-Amerikanerin Caroline Marks souverän bei etwa zwei Meter hohen Wellen durch. Molly Picklum, Surf-Weltmeisterin: «Oh, mein Gott, ich bin total sprachlos. Es fühlt sich wirklich an, wie eine besondere Belohnung für meine Karriere bisher. Ich habe mein persönliches Leben auf links gedreht. Und niemand wird mir das je wieder wegnehmen können. Weltmeister zu sein, zusammen mit Yago. Und diese Saison bleibt damit etwas ganz Besonderes für den Rest meines Lebens."  Mit Yago meinte die frisch gekürte Weltmeisterin den 29-jährigen Brasilianer Yago Dora. Auch er wurde hier im Finale auf Fidschi zum ersten Mal mit einem WM-Titel gekrönt. Interessanterweise waren es in den vergangenen Jahren vor allem Athleten aus Brasilien, die bei der Profi-Tour der World Surf League am Ende die Nase vorn hatten. Im Finale setzte sich Yago Dora gegen den US-Amerikaner Griffin Colapinto durch. Yago Dora, Surf-Weltmeister: «Ja, ich kann es kaum glauben und finde kaum die Worte, um meine Gefühle zu beschreiben und wie sehr ich dafür gearbeitet habe. Ich will Gott dafür danken, dieses gesegnete Leben und die Karriere zu haben. Ich fühle mich sehr glücklich darüber, dass Surfen mein Leben ist und ich das machen kann. Surfen hat mir alles gegeben. Und ich danke Gott dafür, surfen zu dürfen.» Damit ist die diesjährige Saison der Profis beendet. Wieder angepfiffen werden die Wettkämpfe der Wellenreit-Elite erst in einigen Monaten. Zurzeit steht als erstes Event ein Wettkampf in Bells Beach im Süden Australiens Anfang April 2026 im Kalender.

02.09.2025

Cedric Itten: «Gegen Kosovo ist es immer ein spezielles Spiel»

Mit dem Ziel, zum sechsten Mal in Folge an einer WM teilzunehmen, startet die Nati in die Qualifikation. Mit dabei ist auch Cedric Itten. Dieser schätzt an einer Pressekonferenz den ersten Gegner Kosovo vom kommenden Freitagabend ein.

02.09.2025

Die Top-10-Transfers der Schweizer Nati-Spieler im Sommer 2025

Surf-Weltmeister auf Fidschi gekürt

Cedric Itten: «Gegen Kosovo ist es immer ein spezielles Spiel»

