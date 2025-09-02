Surf-Weltmeister auf Fidschi gekürt

STORY: Den Freundenschrei der Surferin Molly Picklum konnte man vermutlich fast bis in ihre Heimat Australien hören, als die 22-Jährige am Montag in Cloudbreak auf Fidschi den Wellenreit-WM-Titel der World Surf League holte. Es ist der erste Titel für die noch sehr junge Athletin. Mit einer überzeugenden Leistung über die gesamte Saison setzte sich Picklum auch im Finale gegen die US-Amerikanerin Caroline Marks souverän bei etwa zwei Meter hohen Wellen durch. Molly Picklum, Surf-Weltmeisterin: «Oh, mein Gott, ich bin total sprachlos. Es fühlt sich wirklich an, wie eine besondere Belohnung für meine Karriere bisher. Ich habe mein persönliches Leben auf links gedreht. Und niemand wird mir das je wieder wegnehmen können. Weltmeister zu sein, zusammen mit Yago. Und diese Saison bleibt damit etwas ganz Besonderes für den Rest meines Lebens." Mit Yago meinte die frisch gekürte Weltmeisterin den 29-jährigen Brasilianer Yago Dora. Auch er wurde hier im Finale auf Fidschi zum ersten Mal mit einem WM-Titel gekrönt. Interessanterweise waren es in den vergangenen Jahren vor allem Athleten aus Brasilien, die bei der Profi-Tour der World Surf League am Ende die Nase vorn hatten. Im Finale setzte sich Yago Dora gegen den US-Amerikaner Griffin Colapinto durch. Yago Dora, Surf-Weltmeister: «Ja, ich kann es kaum glauben und finde kaum die Worte, um meine Gefühle zu beschreiben und wie sehr ich dafür gearbeitet habe. Ich will Gott dafür danken, dieses gesegnete Leben und die Karriere zu haben. Ich fühle mich sehr glücklich darüber, dass Surfen mein Leben ist und ich das machen kann. Surfen hat mir alles gegeben. Und ich danke Gott dafür, surfen zu dürfen.» Damit ist die diesjährige Saison der Profis beendet. Wieder angepfiffen werden die Wettkämpfe der Wellenreit-Elite erst in einigen Monaten. Zurzeit steht als erstes Event ein Wettkampf in Bells Beach im Süden Australiens Anfang April 2026 im Kalender.

