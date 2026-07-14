Jérôme Kym (ATP 186) gewinnt am Swiss Open das Schweizer Duell gegen den Qualifikanten Dylan Dietrich (ATP 618) im Tiebreak des dritten Satzes und steht wie im letzten Jahr im Achtelfinal.

Der 23-jährige Aargauer Jérôme Kym setzte sich in 2:32 Stunden 7:6 (7:3), 2:6, 7:6 (7:5) durch. Für den zwei Jahre jüngeren Dylan Dietrich war es die erste Partie überhaupt auf der ATP Tour. Kym hatte letztes Jahr in Gstaad mit dem Viertelfinal ein persönliches Bestresultat aufgestellt.

Die beiden Schweizer lieferten den Fans in der Roy Emerson Arena einen packenden Kampf. Nach je einem frühen Break behielt der auf diesem Niveau erfahrenere Kym im Tiebreak des ersten Satzes klar die Oberhand. Im zweiten Durchgang wendete Dietrich das Blatt mit zwei Breaks zum 4:2 und 6:2.

Im Entscheidungssatz konnte Kym seine Chancen bei 2:2 nicht nutzen, Dietrich seine bei 4:3 ebenfalls nicht. Die logische Folge: ein weiteres Tiebreak. In diesem entschied ein einziges Minibreak – ein starker Return von Kym beim ersten Matchball – die Partie.

Der Fricktaler trifft nun auf den Sieger des Duells zwischen dem als Nummer 5 gesetzten Peruaner Ignacio Buse (ATP 33) und dem Griechen Stefanos Tsitsipas (ATP 85).