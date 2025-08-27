Der Qualifikant Jérôme Kym steht am US Open, bei seinem ersten Grand-Slam-Turnier, in der 3. Runde. Er ringt den als Nummer 30 gesetzten Amerikaner Brandon Nakashima 4:6, 7:6, 7:5, 3:6, 7:6 nieder.
In seinem ersten Fünfsatz-Match überhaupt zeigte sich Kym, die Nummer 175 der Welt, nervenstark. Nach 4:23 Stunden gewann er das entscheidende Match-Tiebreak des fünften Satzes 10:8. In der 3. Runde trifft er auf den Südafrikaner Lloyd Harris oder die Weltnummer 4 Taylor Fritz.
Die Partie war eine wahre Achterbahnfahrt, ganz speziell im fünften Satz. Gleich zu Beginn des entscheidenden Durchgangs gelang ihm das Break zum 2:0 – dank eines Doppelfehlers von Nakashima. Danach geriet der 22-jährige Aargauer aber mit einem Break 2:3 ins Hintertreffen, ehe er sich wieder fing. Bereits bei 5:4 und Aufschlag Nakashima fehlten ihm nur noch zwei Punkte zum Sieg.
Überhaupt zeigte sich der Grand-Slam-Debütant aus dem Fricktal in den entscheidenden Momenten nervenstärker als die Nummer 31 der Welt. Insgesamt gab Nakashima seinen Aufschlag gleich dreimal mit einem Doppelfehler ab. In einem Abnützungskampf mit vielen Aufs und Abs liess sich der Schweizer vom wesentlich erfahreneren Amerikaner nie entscheidend abschütteln. Im Match-Tiebreak lag Kym nie im Rückstand.
Die Zahlen hätten am Ende ein Unentschieden als logisches Resultat ergeben – was es im Tennis bekanntlich nicht gibt. Kym war der etwas aktivere Spieler, der die Punkte mit seinem starken Service (26 Asse) oft diktierte. So kamen am Ende 59 Winner – einer mehr als Nakashima – und 51 unerzwungene Fehler (gegenüber 50) zustande.
Kym, der in der Vergangenheit so oft durch Verletzungen zurückgeworfen wurde, wird nun auch in der Weltrangliste einen schönen Sprung machen und verdient mindestens 237'000 Dollar.