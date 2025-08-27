WM-Quali-Start: Nagelsmann beruft Neulinge und streicht Sané

STORY: HINWEIS: SIE ERHALTEN DIESEN BEITRAG OHNE SPRECHERTEXT Julian Nagelsmann, Bundestrainer: «Die drei haben es verdient. Klar, bei Finn ist es so, dass er über mehrere Jahre schon sehr stabil in der Bundesliga spielt und auch, finde ich, einen interessanten Karriereverlauf hat, weil er schon auch Widerstände in Mainz und dann auch zu Beginn in Augsburg überwinden musste. Das ist immer ganz interessant für den Profil als Profifussballer, dass dir nicht alles so in die Wiege gelegt wird, sondern du eben auch ein paar Dinge überwinden musst, ein paar Schwierigkeiten.» «Ja, bei Nnamdi ist es so, dass er ebenfalls eine gute EM gespielt hat, aber vor allem letztes Jahr in Frankfurt, finde Ich, sehr gut Fuss gefasst hat, viele Spielminuten sammeln durfte, Spieglbluten sammelt konnte. Er hat natürlich körperlich sehr, sehr gute Voraussetzungen, ist super schnell, hat einfach einen guten Körper, auch was Verteidigungsgene angeht.» «Bei Paul ist es so, dass ich finde, dass er einer der auffälligsten Offensivspieler war bei der U21-EM. Und auch in Mainz, finde ich, letztes Jahr eine sehr gute Saison gespielt hat mit einer ganz guten Quote. Er hat eine super Flanke, hat einen guten Torabschluss und ist vor allem defensiv super gallig, sehr aggressiv.» O-Ton Reporter: «Ein Name, der fehlt, ist Leroy Sané. Können Sie mal sagen, warum er diesmal nicht dabei ist?» «Ich finde, dass er jetzt in einer Liga spielt, die vielleicht den Tick schlechter ist als die Bundesliga oder andere europäische Top-Ligen. Und ich finde, das er da einfach am Ende nochmal mehr auffallen muss. Ich finde er hat jetzt im letzten Spiel hat er ein Tor gemacht, eins vorbereitet, aber er braucht schon noch ein bisschen, um reinzukommen, das ist auffällig normal, das habe ich so auch ihm gegenüber kommuniziert, dass ich mir da jetzt keine Wunderdinge erwarte, weil ich brauche natürlich schon eine gewisse Quote und die hat er jetzt noch nicht erreicht in den ersten drei, vier Spielen. Das war jetzt im Letzten, da hat er an seiner Quote angefangen zu arbeiten, aber die muss natürlich dann, wenn du in einer Liga spielst, die jetzt nicht die englische, die spanische, die französische, die deutsche ist, schon noch einen Tick besser werden, die Italienische. Und da ist er einfach gefordert, seinen Beitrag zu leisten. Dann ist er natürlich nach wie vor ein Kandidat für uns.» «Es geht darum, Dominanz zu zeigen, aber vor allem, dass die Spieler und wir alle auch merken, da gehören alle dazu, merken, dass es da nicht so Phasen innerhalb der Spiele gibt, wo jetzt super viel Zweifel sind. Es kann auch ein dominantes 1-0 sein und da bin ich auch zufrieden.» «Aber ich will einfach diese volle Überzeugung, dass das nicht heisst: «Am Ende, ja, jetzt haben wir es gerade so geschafft, wir sind bei der WM und jetzt fangen wir richtig an», weil das wird dann zu spät sein.» «Und ich glaube schon, dass wir den deutschen Fussball auch anpassen mussten, dahingehend, dass wir auch andere Kulturen im Land, Gott sei Dank, haben, das betone ich noch mal, die aber auch anderes aufgewachsen sind, mit einer anderen Art Fussball zu spielen. Und wir müssen einfach auch diese Kulturen, Gott sei dank, mit einfliessen lassen. Und deswegen ändert sich der deutsche Fussball auch ein bisschen, und das ist auch gut so. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, Spanien 2.0 sein zu wollen, sondern müssen schon immer noch versuchen, über gut deutsche Tugenden dann trotzdem hin zu einem sehr guten offensiven und attraktiven Fussball zu kommen.»

