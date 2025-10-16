  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

ATP soll Tennis-Star schützen Kyrgios legt im Doping-Fall um Sinner nach: «Die Geschichte stinkt zum Himmel»

Syl Battistuzzi

16.10.2025

Nick Kyrgios glaubt nicht an die Unschuld von Jannik Sinner.
Nick Kyrgios glaubt nicht an die Unschuld von Jannik Sinner.
Keystone

Jannik Sinner ist längst wieder zurück im Tenniszirkus – doch der Skandal um seinen positiven Dopingtest lässt Nick Kyrgios keine Ruhe. Der streitbare Australier schiesst in einem Podcast weiter gegen den Südtiroler.

Syl Battistuzzi

16.10.2025, 13:43

16.10.2025, 15:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Jannik Sinner wurde 2024 zweimal positiv auf ein verbotenes Steroid getestet, erhielt aber nur eine dreimonatige Sperre, da ihm keine Absicht nachgewiesen werden konnte.
  • Nick Kyrgios kritisierte diese milde Strafe heftig und wirft der ATP n einem Podcast vor, Sinner als Aushängeschild des Tennissports bewusst zu schützen.
  • Der Australier deutet auch eine mögliche Vetternwirtschaft an – viele ATP-Funktionäre seien Italiener. Für ihn bleibt der Fall verdächtig.
Mehr anzeigen

Die Aufregung im letzten Jahr war riesig, als publik wurde, dass Jannik Sinner im März 2024 zweimal positiv auf ein verbotenes Steroid getestet worden war. Da Sinner nachweisen konnte, dass ihn keine Schuld trifft und damit kein Vorsatz gegeben war, wurde er von der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA milde bestraft.

Der Südtiroler akzeptiert eine dreimonatige Sperre aufgrund seiner Fahrlässigkeit – im Raum stand zuvor eine Sperre von bis zu anderthalb oder zwei Jahren. Damit verpasste die damalige Weltnummer 1 zwar die ATP-Turniere in Indian Wells, Miami, Monte Carlo und Madrid, für die French Open war Sinner aber wieder spielberechtigt.

Dass Sinner trotz des positiven Dopingbefundes nicht gesperrt wurde, kam nicht überall gut an. Speziell der australische Tennis-Rüpel Nick Kyrgios schoss via X (vormals Twitter) scharf: «Lächerlich – ob es nun versehentlich oder geplant war.» Und weiter: «Er wird zweimal auf eine verbotene Substanz getestet. Er sollte für zwei Jahre gesperrt werden.» Kyrgios fand, es sei ein «trauriger Tag für den Tennissport».

Kyrgios fordert lange Sperre. Der Doping-Fall um Sinner wühlt die Tennis-Szene auf

Kyrgios fordert lange SperreDer Doping-Fall um Sinner wühlt die Tennis-Szene auf

Als Sinner seinen Fitness-Trainer Umberto Ferrara – der das verbotene Mittel Trofodermin gekauft haben soll – in sein Team zurückholte, ätze Kyrgios: «Er hat denselben Arzt wiederbekommen. Wir wurden ausgetrickst, meine Damen und Herren.»

Wird Sinner von der ATP geschützt?

Im «Unscripted»-Podcast mit dem australischen Rugby-Spieler Josh Mansour legte Kyrgios nach. Die Stimmung zwischen ihm und Sinner sei seit der Doping-Affäre eisig, gab er zu.

Auf die Frage, wie Sinner ohne grosse Sanktion davon gekommen sei, meint Kyrgios: «Er war die Nummer eins der Welt. Er ist zweifellos ein unglaublicher Spieler, der diesen Sport in den nächsten 10 bis 15 Jahren – zusammen mit Alcaraz – prägen wird. Sie versuchen offensichtlich, ihn bis zu einem gewissen Grad zu schützen.»

Auf die Frage, ob es also eine Vorzugsbehandlung in der Tenniswelt gibt, sagt Kyrgios kryptisch: «Der CEO und alle wichtigen Leute in der ATP sind Italiener ...». Der 30-Jährige betont: «Die ganze Geschichte stinkt für mich zum Himmel.»

Der Wimbledon-Finalist von 2022 erläuterte im Podcast, wieso ihn der Doping-Fall so beschäftige. Er selbst könne sich die Einnahme unerlaubter Mittel nie vorstellen. «Ich will mir jeden Erfolg selbst verdienen», hält Kyrgios fest.

Meistgelesen

Ausgerechnet seine enge Verbündete fällt Trump jetzt in den Rücken
AfD-Chefin Weidel redet unbeirrt weiter – dann platzt Klöckner der Kragen
Sogar Fox News verlässt aus Protest das Pentagon +++ Pläne für «Arc de Trump» +++ So viel Strafzölle zahlt die Schweiz
«Halt dein Maul!» – Hier verliert Nancy Pelosi die Nerven
Horst Lichter verzieht plötzlich schmerzhaft sein Gesicht: «Ich brauche Hilfe»

Mehr Tennis

Den Saudis sei Dank. Zverev kassiert 1,5 Millionen für 59-minütigen Auftritt

Den Saudis sei DankZverev kassiert 1,5 Millionen für 59-minütigen Auftritt

WTA Ningbo. Paolini nächste Gegnerin von Bencic

WTA NingboPaolini nächste Gegnerin von Bencic

Nach hartem Kampf. Golubic steht in Osaka in den Viertelfinals

Nach hartem KampfGolubic steht in Osaka in den Viertelfinals

Sport Videos

Köniz feiert seine Weltmeisterin Ditaji Kambundji

Köniz feiert seine Weltmeisterin Ditaji Kambundji

Die Gemeinde Köniz bei Bern hat ihrer zurzeit berühmtesten Bürgerin Ditaji Kambundji am Mittwoch einen herzlichen Empfang bereitet. Die neue Weltmeisterin über 100 Meter Hürden liess sich am Abend in der Sporthalle Weissenstein feiern.

15.10.2025

Mehr Meer für Mütter – Surfen als Therapie

Mehr Meer für Mütter – Surfen als Therapie

STORY: Es findet jeden Dienstagmorgen statt und es ist gratis: Die Initiative «Moms on Board» des «Lifestyle Surf Shops» in der Nähe von Kapstadt bietet Müttern, die eine Auszeit von ihren alltäglichen Verpflichtungen suchen, kostenlos Surfbretter, Neoprenanzüge sowie Unterrichtsstunden. Das Programm lockt Frauen jeden Alters an einen der beliebtesten Surfstrände Südafrikas und schafft damit eine Gemeinschaft, die sich einfach mal etwas mehr Meer gönnt. Joycelyn Early, Mitglied von «Moms on Board»: «Ich habe es mir selbst beigebracht, denn selbst als ich nie surfen ging, als ich nicht surfen konnte, ging ich einfach ins Wasser und kämpfte gegen die Wellen an. So habe ich mich an das Meer, die Wellen, die Gezeiten und all das gewöhnt. Denn ich liebe das Meer. Es ist einfach zu schön. Ich wünschte, ich hätte schon vor Jahren mit dem Surfen angefangen, aber mein Leben verlief erst etwas anders. Und nun bin ich einfach nur dankbar für das, was ich jetzt machen darf.» Ganz ohne Kinder können sich die Mütter  in Ruhe austauschen. Und das nicht nur während sie auf die nächste Welle warten, sondern einige gehen anschliessend auch noch in ein nahegelegenes Café, um ihre sozialen Kontakte weiter zu vertiefen. Daher ist die Initiative zweifellos ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Sport allgemein und Wellenreiten im Speziellen dabei helfen kann, einen guten Ausgleich im Leben zu finden. 

15.10.2025

Thun-Sportchef Albrecht: «Ohne den Einstieg von Fahrni gäbe es uns so wohl nicht mehr»

Thun-Sportchef Albrecht: «Ohne den Einstieg von Fahrni gäbe es uns so wohl nicht mehr»

14.10.2025

Köniz feiert seine Weltmeisterin Ditaji Kambundji

Köniz feiert seine Weltmeisterin Ditaji Kambundji

Mehr Meer für Mütter – Surfen als Therapie

Mehr Meer für Mütter – Surfen als Therapie

Thun-Sportchef Albrecht: «Ohne den Einstieg von Fahrni gäbe es uns so wohl nicht mehr»

Thun-Sportchef Albrecht: «Ohne den Einstieg von Fahrni gäbe es uns so wohl nicht mehr»

Mehr Videos