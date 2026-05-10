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Letzte Schweizerin out Auch Masarova in Rom ausgeschieden

SDA

10.5.2026 - 14:38

Rebeka Masarova erlebt am Sonntag im Rom einen Tag zum Vergessen
Rebeka Masarova erlebt am Sonntag im Rom einen Tag zum Vergessen
Keystone

Mit Rebeka Masarova scheidet am WTA-1000-Turnier in Rom auch die letzte von ursprünglich vier Schweizerinnen aus. Die 26-jährige Baslerin wird in der 3. Runde von Jessica Pegula deklassiert.

Keystone-SDA

10.05.2026, 14:38

10.05.2026, 15:15

Masarova, die sich beim Sandplatzturnier in Italiens Hauptstadt als Nummer 160 der Weltrangliste über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hatte, war im Duell mit der Weltnummer 5 aus den USA absolut chancenlos und gewann kein einziges Game. Nach genau einer Stunde stand die 0:6, 0:6-Niederlage – eine sogenannte «Brille» – fest.

Damit war Masarova zwei Tage nach ihrem überraschenden Dreisatzsieg gegen die als Nummer 25 gesetzte Kanadierin Leylah Fernandez meilenweit von einem weiteren Exploit entfernt. Im ersten Satz gewann sie gegen Pegula lediglich sieben Punkte. Im zweiten nahm ihre Gegenwehr etwas zu, und sie konnte immerhin fünf von acht Breakbällen abwehren.

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