Ljubicic zum Nadal-Rücktritt: «Roland Garros wäre der logische Ort gewesen» Roger Federers Ex-Trainer Ivan Ljubicic ist überrascht über Ort und Zeitpunkt, den Rafael Nadal für seinen Rücktritt gewählt hat. 14.10.2024

Roger Federers Ex-Trainer Ivan Ljubicic hat sich über den kürzlich verkündeten Rücktritt von Rafael Nadal auf Ende Saison gewundert.

SB10 Syl Battistuzzi

Der Spanier Rafael Nadal hat am letzten Donnerstag seinen Rücktritt als Tennisprofi angekündigt. Der 22-malige Grand-Slam-Turniergewinner, darunter 14 Triumphe bei den French Open, teilte auf seinen Social-Media-Kanälen mit, dass er seine Karriere nach dieser Saison endgültig beenden wird.

Ivan Ljubicic, der in seiner Aktivkarriere selbst neun Mal gegen den Spanier spielte (und davon zwei Partien gewann), zeigt sich überrascht vom Entscheid. «Ich dachte, bei den French Open wäre der richtige Zeitpunkt, der logischste Ort, um sich zurückzuziehen», so der 45-jährige Kroate. Natürlich wisse er nicht, was Nadal fühle oder warum er sich so entschieden habe.

Soll nicht wie bei Federer ausgehen

Ljubicic weiter: «Ich glaube nicht, dass ein Spieler dieses Niveaus – ich habe es bei Federer erlebt – zurücktritt, weil er nicht mehr Tennis spielen will. Er tritt zurück, weil er wahrscheinlich das Gefühl hat, dass er nicht auf einem für ihn akzeptablen Niveau spielen kann. Wenn die Zukunft nicht klar ist, ist es nicht gut, mit diesem Gefühl weiterzumachen. Es ist logisch, eine bestimmte Entscheidung zu treffen.»

Ivan Ljubicic nach einer Pleite in Paris gegen Sand-König Rafael Nadal (2011). KEYSTONE

Von Januar 2016 bis zu Federers Karriereende im September 2022 begleitete Ljubicic den Schweizer als Trainer. «Ich habe immer gesagt, dass es eine Sache ist, sich zu entscheiden aufzuhören, was das Schwierigste ist.» Aber die Frage ist auch, wie man es mache, erläutert Ljubicic. «Wir haben viel mit Roger über diese Situation gesprochen. Es kommt der Moment, wo man keine Wahl hat. Roger war nicht mehr in der Lage, konkurrenzfähig ein Turnier zu spielen und musste sich zurückziehen.»

Ljubicic wünscht sich ein anderes Ende für den Stier aus Manacor: «Bei Rafa hoffe ich, ihn in Spanien auf dem Platz zu sehen und sein letztes Match vor heimischem Publikum zu spielen. Das wäre sehr schön.»

