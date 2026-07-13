Alexander Zverev steht als erster deutscher Mann seit 1995 im Wimbledon-Finale. Doch der Traum vom zweiten Grand-Slam-Triumph erfüllt sich nicht. Wieder einmal zieht er gegen Jannik Sinner den Kürzeren.

Mit dem silbernen Teller des unterlegenen Finalisten in der Hand konnte Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev nach seiner Endspiel-Niederlage in Wimbledon schon wieder lächeln. Die Krönung seines starken Turniers hat der 29-Jährige aber verpasst. Der French-Open-Sieger verlor das Finale des prestigeträchtigen Rasenturniers im Südwesten Londons trotz eines eindrucksvollen Beginns gegen den italienischen Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner nach 3:46 Stunden mit 7:6 (9:7), 6:7 (2:7), 3:6, 4:6.

«Jannik, ich mag dich nicht mehr wirklich», witzelte Zverev angesichts dessen, dass er dem Topstar nun zehnmal in Serie unterlegen war. An sein Team gerichtet sagte Zverev: «Wir hatten ziemlich gute zwei Monate – auch wenn wir dieses Finale verloren haben. Mit 29 Jahren habe ich zum ersten Mal gedacht, ich kann diese Trophäe gewinnen».

Die Hoffnungen auf den zweiten Grand-Slam-Titel nur fünf Wochen nach dem Premieren-Triumph in Paris und auf den ersten deutschen Wimbledon-Gewinner seit Michael Stich vor 35 Jahren erfüllten sich nicht.

Sinner warnt vor Zverev als Konkurrent

«Du warst heute so nah dran. Wenn du so weiterspielst, bin ich sehr sicher, dass du diesen auch zu Hause haben wirst», würdigte Sinner mit Blick auf den goldenen Pokal in seinen Händen. «Ich weiss, eins deiner Ziele ist, Nummer eins der Welt zu werden. Du bist sehr nah dran. Wir müssen sehr vorsichtig sein.» Am Montag wird Zverev wieder auf Weltranglistenplatz zwei klettern. Er war in diesem Jahr erstmals in Wimbledon über das Achtelfinale hinausgekommen.









1 / 5 Ein Schreckmoment: Zverev stürzte im dritten Satz. Bild : dpa

Sinner, der in den früheren Runden des Turniers verwundbar schien, triumphierte zum zweiten Mal nacheinander in London und holte seinen fünften Grand-Slam-Titel. «Er hat einmal mehr gezeigt, warum er der beste Spieler der Welt ist. Es war grossartig, den Centre Court mit dir zu teilen am Finaltag. Unglücklicherweise ging es nicht für mich aus», sagte Zverev.

Zverev wäre dritter deutscher männlicher Sieger gewesen

Anerkennend hatte Zverev seinem Kontrahenten nach 3:46 Stunden Spielzeit auf die Brust geklopft. Dann sass die deutsche Nummer eins mit verschränkten Armen auf seinem Stuhl. In seinem fünften Grand-Slam-Finale musste sich Zverev zum vierten Mal geschlagen geben. Seine beste Wimbledon-Auflage reichte dem US-Open-Finalisten von 2020 somit nicht, um sich als erst dritter deutscher männlicher Tennisspieler in den Siegerlisten zu verewigen. Nur Boris Becker (1985, 1986, 1989) und Michael Stich (1991) stehen auf der Ehrentafel.

«Er spielt gegen den besten Spieler der Welt, der einmal mehr zeigt, warum er da steht», sagte Ex-Wimbledonsieger Michael Stich als Experte bei Prime Video. «Wenn man alle vier Sätze nimmt: Ich glaube, dann ist es schon so, dass Jannik vielleicht für zwei, drei, vier Prozent der etwas bessere und konstantere Spieler war.»

Nach zahlreichen Rückschlägen in Wimbledon in den vergangenen Jahren hatte der Hamburger den Schwung von Paris mit nach London genommen. Mit herausragenden Aufschlägen, Entschlossenheit und aggressivem Spiel setzte Zverev als erster deutscher männlicher Finalist seit Becker 1995 den Topfavoriten Sinner zunächst unter Druck. Der Italiener steigerte sich aber, Zverev gelang im gesamten Match kein Break. Sinner behielt in den entscheidenden Momenten die Oberhand und siegte letztlich auch verdient.