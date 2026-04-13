Marc-Andrea Hüsler fokussiert den Ball Keystone

Marc-Andrea Hüsler unterliegt beim Sandplatz-Turnier in München in den 1/16-Finals dem Niederländer Botic van de Zandschulp. Der Schweizer verliert gegen die Weltnummer 52 6:7 (7:9), 3:6.

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Der Zürcher vergab im Tiebreak des ATP-500-Events einen Satzball mit eigenem Aufschlag. Im zweiten Umgang blieb er hingegen chancenlos und musste drei Breaks einstecken. Hüsler, auf diese Woche hin aus den Top 300 gerutscht, dürfte kommenden Montag trotz der Niederlage wieder den Sprung unter die besten 300 schaffen. Die zwei Siege in der Qualifikation tragen ihm 25 ATP-Zähler ein.

Letztmals als Sieger in einem Hauptfeld der ATP-Tour hatte Hüsler den Platz vor zwei Jahren in München verlassen.