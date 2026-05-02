Die 23-jährige Ukrainerin Marta Kostjuk zeigt in Madrid die Trophäe für den Turniersieg Keystone

Marta Kostjuk gewinnt das WTA-1000-Turnier in Madrid und feiert den grössten Erfolg ihrer bisherigen Karriere mit einem spektakulären Rückwärtssalto.

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Die Ukrainerin setzte sich im Final mit 6:3, 7:5 gegen Mirra Andrejewa durch. Für den Sieg benötigte Kostjuk nur 81 Minuten. «Es fühlt sich unglaublich an, jetzt hier zu stehen», sagte die 23-Jährige bei der Siegerehrung. «Ich habe viele Jahre gebraucht, um diesen Punkt zu erreichen, und das einzige Wort, das mir gerade in den Sinn kommt, ist Beständigkeit.»

«Ihr habt mich über Wasser gehalten»

Die Noch-Nummer 23 der Weltrangliste hatte jüngst ein Turnier in Rouen gewonnen. Mit dem Sieg in Madrid machte sie vor dem French Open – ebenfalls auf Sand – noch mal auf sich aufmerksam. Das Grand-Slam-Turnier in Roland Garros startet in drei Wochen.

Beständigkeit bedeute, jeden Tag da zu sein, egal wie schwer es sei, egal wie sehr man das, was man tue liebe oder hasse, sagte sie nach dem Sieg über die Russin Andrejewa (WTA 8). In Richtung ihres Teams ergänzte Kostjuk: «Ich glaube, nur wir wissen, wie viel wir durchgemacht haben und wie oft ich aufgeben wollte, aber ihr habt mich über Wasser gehalten und mich dazu gebracht, weiterzumachen.»

Verbesserung um sieben Positionen

Durch den Erfolg in Madrid wird sie in der Weltrangliste einige Plätze nach oben klettern und sich am Montag an Position 15 einreihen. Von den bisher 21 Partien in diesem Jahr hat die Ukrainerin 17 gewonnen. Drei der vier Niederlagen erlitt sie gegen die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka.