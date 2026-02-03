Rebeka Masarova übersteht in Rumänien die Startrunde. (Archivbild) Keystone

Rebeka Masarova (WTA 114) vertritt die Schweizer Farben am WTA-Turnier in Cluj-Napoca auch in der 2. Runde.

Keystone-SDA SDA

Die 26-jährige Baslerin, die von 2018 bis 2024 für Spanien spielte, setzte sich am Dienstag gegen die Spanierin Elena-Gabriela Ruse (WTA 72) nach etwas mehr als zwei Stunden 6:1, 4:6, 6:2 durch.

Masarova gab im ganzen Spiel nur einmal, zum 4:6 im zweiten Satz, den Service ab. Im Entscheidungssatz legte sie bei der ersten Gelegenheit mit einem Break vor und ebnete damit den Weg zu einer erfolgreichen Revanche. 2023 war sie am 250er-Turnier in Rumänien bis in die Halbfinals vorgestossen, ehe sie auf Ruse traf und in zwei Sätzen das Nachsehen hatte.

Ihre nächste Gegnerin ist die als Nummer 4 gesetzte Chinesin Wang Yinyu (WTA 33).