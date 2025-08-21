  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

US Open Masarova gegen Sabalenka, Bencic gegen Qualifikantin

SDA

21.8.2025 - 18:56

Masarova gegen Sabalenka, Bencic gegen Qualifikantin - Gallery
Masarova gegen Sabalenka, Bencic gegen Qualifikantin - Gallery. Schwierige, aber reizvolle Aufgabe: am US Open Rebeka Masarova

Schwierige, aber reizvolle Aufgabe: am US Open Rebeka Masarova

Bild: Keystone

Masarova gegen Sabalenka, Bencic gegen Qualifikantin - Gallery. Hoffnung auf Revanche: Das bisher einzige Duell gegen die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka (vorne) verlor Masarova im Juni in Berlin

Hoffnung auf Revanche: Das bisher einzige Duell gegen die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka (vorne) verlor Masarova im Juni in Berlin

Bild: Keystone

Masarova gegen Sabalenka, Bencic gegen Qualifikantin - Gallery. Kennt ihre Erstrundengegnerin noch nicht: Belinda Bencic

Kennt ihre Erstrundengegnerin noch nicht: Belinda Bencic

Bild: Keystone

Masarova gegen Sabalenka, Bencic gegen Qualifikantin - Gallery. Will am US Open erstmals eine Partie gewinnen: Viktorija Golubic

Will am US Open erstmals eine Partie gewinnen: Viktorija Golubic

Bild: Keystone

Masarova gegen Sabalenka, Bencic gegen Qualifikantin - Gallery. Bisher auch noch nicht die grosse US-Open-Spezialistin: Jil Teichmann

Bisher auch noch nicht die grosse US-Open-Spezialistin: Jil Teichmann

Bild: Keystone

Masarova gegen Sabalenka, Bencic gegen Qualifikantin - Gallery
Masarova gegen Sabalenka, Bencic gegen Qualifikantin - Gallery. Schwierige, aber reizvolle Aufgabe: am US Open Rebeka Masarova

Schwierige, aber reizvolle Aufgabe: am US Open Rebeka Masarova

Bild: Keystone

Masarova gegen Sabalenka, Bencic gegen Qualifikantin - Gallery. Hoffnung auf Revanche: Das bisher einzige Duell gegen die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka (vorne) verlor Masarova im Juni in Berlin

Hoffnung auf Revanche: Das bisher einzige Duell gegen die Weltnummer 1 Aryna Sabalenka (vorne) verlor Masarova im Juni in Berlin

Bild: Keystone

Masarova gegen Sabalenka, Bencic gegen Qualifikantin - Gallery. Kennt ihre Erstrundengegnerin noch nicht: Belinda Bencic

Kennt ihre Erstrundengegnerin noch nicht: Belinda Bencic

Bild: Keystone

Masarova gegen Sabalenka, Bencic gegen Qualifikantin - Gallery. Will am US Open erstmals eine Partie gewinnen: Viktorija Golubic

Will am US Open erstmals eine Partie gewinnen: Viktorija Golubic

Bild: Keystone

Masarova gegen Sabalenka, Bencic gegen Qualifikantin - Gallery. Bisher auch noch nicht die grosse US-Open-Spezialistin: Jil Teichmann

Bisher auch noch nicht die grosse US-Open-Spezialistin: Jil Teichmann

Bild: Keystone

Das Los meint es unterschiedlich gut mit den Schweizerinnen am US Open: Rebeka Masarova bekommt es zum Auftakt mit der Weltnummer 1 Aryna Sabalenka zu tun, Belinda Bencic mit einer Qualifikantin.

Keystone-SDA

21.08.2025, 18:56

Für Rebeka Masarova (WTA 109) wird es schwierig, wie 2021 und 2023 die 2. Runde des US Open zu erreichen. Die seit diesem Jahr wieder für die Schweiz antretende Baslerin trifft gleich zum Auftakt auf die Titelverteidigerin und Weltranglistenerste Aryna Sabalenka. Immerhin hat Masarova nichts zu verlieren und wird auf einem der grossen Courts zu einem Auftritt vor grosser Kulisse kommen. Im Juni leistete die spanisch-schweizerische Doppelbürgerin auf Rasen in Berlin beachtlichen Widerstand, unterlag aber 2:6, 6:7.

Für die grösste Schweizer Hoffnung Belinda Bencic (WTA 18) wird der Einstieg ins Turnier naturgemäss einfacher. Die Olympiasiegerin von 2021 bekommt es zunächst mit einer Qualifikantin zu tun. Erste gesetzte Gegnerin könnte in der 3. Runde die Russin Ludmilla Samsonowa (WTA 19) sein, erste besser klassierte Spielerin im Achtelfinal die Vorjahresfinalistin Jessica Pegula (WTA 4).

Golubic will erstmals in die 2. Runde

Viktorija Golubic (WTA 77) und Jil Teichmann (WTA 85) dürfen sich realistische Hoffnungen auf das Überstehen der 1. Runde machen. Golubic trifft auf die überraschende French-Open-Halbfinalistin Loïs Boisson (WTA 46), die aber eine ausgesprochene Sandspezialistin ist. Die einzige Begegnung mit der 22-jährigen Französin liegt bereits vier Jahre zurück und ging an die Zürcherin. Im Alter von 32 Jahren strebt Golubic am US Open den erstmaligen Einzug in die 2. Runde an – im achten Anlauf.

Teichmann bekommt es derweil erstmals mit der Amerikanerin Caty McNally (WTA 103) zu tun, die sich vor allem als Doppelspielerin einen Namen gemacht hat.

Möglicher Viertelfinal Djokovic – Fritz

Bei den Männern steht kein Schweizer direkt im Hauptfeld, über die Qualifikation kann sich dies aber noch ändern. Von den Topfavoriten scheint Jannik Sinner den etwas einfacheren Weg in den Final zu haben. Der Titelverteidiger würde im Viertelfinal planmässig auf die Weltnummer 5 Jack Draper und im Halbfinal auf Alexander Zverev treffen. Wahrscheinlichster Viertelfinalgegner von Carlos Alcaraz ist der Amerikaner Ben Shelton, im Halbfinal könnte Novak Djokovic oder Taylor Fritz warten.

Das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt heuer erstmals bereits am Sonntag und schüttet mit 90 Millionen Dollar, 20 Prozent mehr als im letzten Jahr, ein Rekord-Preisgeld aus.

Meistgelesen

Putin triumphiert dank Trump – war es das für die Ukraine?
Stefan Strebel vor ESAF: «Diskussionen sind vorprogrammiert»
Gericht kippt Millionenstrafe gegen Trump +++ Enger Vertrauter beschimpft Demonstranten

Videos aus dem Ressort

«Shaqiri ist ein überragender Fussballer – und dann gibt es eine Lücke»

«Shaqiri ist ein überragender Fussballer – und dann gibt es eine Lücke»

Marcel Reif analysiert das Basler Remis gegen Kopenhagen.

21.08.2025

Schmid: «Es wäre mehr drin gelegen»

Schmid: «Es wäre mehr drin gelegen»

20.08.2025

Shaqiris Seitenhieb in Richtung Magnin nach dem Playoff-Hinspiel

Shaqiris Seitenhieb in Richtung Magnin nach dem Playoff-Hinspiel

Xherdan Shaqiri nimmt FCB-Trainer Ludovic Magnin nach dem 1:1-Remis im Playoff-Hinspiel gegen Kopenhagen in die Pflicht.

20.08.2025

«Shaqiri ist ein überragender Fussballer – und dann gibt es eine Lücke»

«Shaqiri ist ein überragender Fussballer – und dann gibt es eine Lücke»

Schmid: «Es wäre mehr drin gelegen»

Schmid: «Es wäre mehr drin gelegen»

Shaqiris Seitenhieb in Richtung Magnin nach dem Playoff-Hinspiel

Shaqiris Seitenhieb in Richtung Magnin nach dem Playoff-Hinspiel

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

US Open. Sara Errani und Andrea Vavassori trotzen der Starbesetzung am Mixed-Turnier

US OpenSara Errani und Andrea Vavassori trotzen der Starbesetzung am Mixed-Turnier

WTA Cleveland. Teichmann gegen Cirstea chancenlos

WTA ClevelandTeichmann gegen Cirstea chancenlos

US Open. Bencic/Zverev scheitern beim Mixed-Doppel in der Startrunde

US OpenBencic/Zverev scheitern beim Mixed-Doppel in der Startrunde