Masarova in Austin im Viertelfinal

SDA

25.2.2026 - 21:22

Rebeka Masarova steht in Austin im Viertelfinal
Rebeka Masarova steht in Austin im Viertelfinal
Keystone

Rebeka Masarova (WTA 120) gewinnt im Achtelfinal des WTA-250-Turniers in Austin 7:6 (7:2), 6:3 gegen Whitney Osuigwe (WTA 163). Die 26-Jährige feiert damit ihren vierten Sieg in Folge.

Keystone-SDA

25.02.2026, 21:22

25.02.2026, 21:25

Masarova kommt in Austin immer mehr auf Touren. Gegen Osuigwe, die wie Masarova die Qualifikation überstanden hatte, setzte sie sich in zwei Sätzen durch und sicherte sich damit den Viertelfinaleinzug.

Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen im ersten Satz, das Masarova erst im Tiebreak für sich entscheiden konnte, kippte die Baslerin den zweiten Satz bereits früh auf ihre Seite. Nach zwei Breaks gleich zu Beginn des zweiten Satzes führte Masarova zwischenzeitlich 5:0. Zwar liess sie Osuigwe daraufhin nochmals auf 5:3 herankommen, doch für den vierten Sieg in Folge reichte es dennoch.

In der nächsten Runde trifft Masarova entweder auf die Tschechin Nikola Bartunkova oder die Amerikanerin Taylor Townsend.

