WTA Cluj-Napoca Masarova scheitert in der 2. Runde

SDA

4.2.2026 - 11:39

Endstation 2. Runde: Rebeka Masarova scheitert in Rumänien an der Chinesin Wang Xinyu
Endstation 2. Runde: Rebeka Masarova scheitert in Rumänien an der Chinesin Wang Xinyu
Keystone

Rebeka Masarova (WTA 114) scheidet beim WTA-Turnier in Cluj-Napoca in der 2. Runde aus. Die 26-jährige Baslerin, die von 2018 bis 2024 für Spanien spielte, unterliegt Wang Xinyu (WTA 33) 4:6, 2:6.

Keystone-SDA

04.02.2026, 11:39

Einen Tag nach dem Dreisatz-Sieg gegen die Spanierin Elena-Gabriela Ruse (WTA 72) hatte Masarova der als Nummer 4 gesetzten Chinesin nur wenig entgegenzusetzen. Sie nutzte zwar ihre einzige Breakmöglichkeit des gesamten Spiels im ersten Satz. Da sie ihrerseits jedoch gleich viermal ihr Aufschlagspiel abgab, war sie am Ende chancenlos. Letztmals zwei Runden an einem WTA-Turnier überstand Masarova im Juli 2025.

