Rebekka Masarova überzeugt in Miami Keystone

Rebekka Masarova (WTA 168) steht beim WTA-1000-Turnier in Miami in der 2. Runde. Die 25-Jährige setzt sich im Duell zweier Qualifikantinnen gegen die Belgierin Greet Minnen (WTA 83) durch.

Keystone-SDA SDA

In bisher vier Duellen gegen die zwei Jahre ältere Belgierin konnte Masarova noch nie gewinnen. In der Nacht auf Mittwoch drehte sie nach verlorenem Startsatz auf und siegte nach zweieinhalb Stunden 6:7 (4:7), 6:4, 7:5.

Es war der erste Sieg für die seit diesem Jahr wieder für die Schweiz spielende Masarova im Hauptfeld eines WTA-Turniers seit Mitte September, als sie beim Thailand Open in die Viertelfinals vorstiess.

In Miami trifft Masarova am Freitag in der 2. Runde auf die Kroatin Donna Vekic (WTA 19).