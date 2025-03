Rebeka Masarova spielte gut, aber nicht gut genug Keystone

Rebeka Masarova (WTA 168) scheidet am Masters-1000-Turnier in Miami in der 3. Runde aus. Sie muss sich der amerikanischen Titelverteidigerin Danielle Collins (WTA 15) 4:6, 6:3, 3:6 geschlagen geben.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Rebeka Masarova spielt seit diesem Jahr wieder für die Schweiz, nachdem sie zwischen 2018 und 2024 für Spanien aufschlug.

Beim Masters-1000-Turnier in Miami verliert Masarova die Drittrundenpartie gegen Titelverteidigerin Danielle Collins mit 4:6, 6:3, 3:6.

Masarova (WTA 168) wird nach dem Turnier in der Weltrangliste um etwa 25 Plätze weiter vorne platziert sein. Mehr anzeigen

Es fehlte nicht viel zum zweiten Exploit in Folge nach dem Zweisatz-Sieg gegen die kroatische Olympia-Zweite Donna Vekic (WTA 19) in der Runde zuvor. Die 25-jährige Baslerin, die seit diesem Jahr wieder für die Schweiz spielt, nachdem sie zuvor für Spanien angetreten ist, gewann nur drei Punkte weniger als Collins, auf die sie zum ersten Mal traf.

Den Unterschied machte die Effizienz bei den Breakbällen. Während Masarova nur drei von zwölf verwertete, waren es bei der Amerikanerin vier von acht. Nach dem zweiten Aufschlag betrug die Erfolgsquote der Schweizerin lediglich 38 Prozent.

Dank dem Einzug in die dritte Runde in Miami wird sich Masarova in der Weltrangliste um etwa 25 Plätze verbessern. Ihre beste Klassierung, Rang 62, erreichte sie im Dezember 2023.