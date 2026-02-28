  1. Privatkunden
Tennis Masarova verspielt Satzvorsprung im Viertelfinal

SDA

28.2.2026 - 07:25

Rebeka Masarova verpasst am WTA-250-Turnier in Austin den Einzug in die Halbfinals
Rebeka Masarova verpasst am WTA-250-Turnier in Austin den Einzug in die Halbfinals
Keystone

Der gute Lauf von Rebeka Masarova (WTA 120) am WTA-250-Turnier in Austin endet im Viertelfinal. Die 26-jährige Baslerin unterliegt der Amerikanerin Taylor Townsend nach Satzführung 7:5, 2:6, 2:6.

Keystone-SDA

28.02.2026, 07:25

28.02.2026, 08:21

Masarova hatte sich mit zwei Siegen in der Qualifikation ins Hauptfeld gespielt und dort ebenfalls zweimal gewonnen. Im Duell mit der in der Weltrangliste unmittelbar vor ihr klassierten Townsend war sie zunächst auf gutem Weg, ihre Siegesserie auszubauen. Beim Stand von 2:5 gewann die Juniorensiegerin des French Open 2016 fünf Games in Folge und damit auch den ersten Satz.

In der Folge übernahm Townsend jedoch das Spieldiktat. Masarova gelangen nur noch vier Games, allesamt bei eigenem Aufschlag. Nach 2:20 Stunden war das Ausscheiden der Schweizerin besiegelt.

