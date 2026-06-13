Ein Tag vor ihrer Verletzung trat Victoria Mboko (links) in Queen's gemeinsam mit Serena Williams im Doppel an Keystone

Victoria Mboko wird nicht in Wimbledon aufschlagen. Wie die junge Kanadierin mitteilt, verhindert eine Knieverletzung die Teilnahme am Grand-Slam-Turnier in London.

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Mboko hatte sich diese beim Turnier in Queen's zugezogen. «Leider hat mein Sturz am Mittwoch zu einer Verletzung des Kreuzbandes in meinem linken Knie geführt, was bedeutet, dass ich den Rest der Rasensaison und damit auch Wimbledon verpassen werde – ein Turnier, auf das ich mich dieses Jahr so sehr gefreut habe», schrieb die 19-jährige Spielerin und Nummer 9 der Welt in ihren sozialen Netzwerken.

Mboko verletzte sich im Achtelfinal von Queen's gegen Karolina Pliskova. Am Vortag hatte sie Serena Williams im Doppel unterstützt, die mit 44 Jahren ein Comeback auf der Tour wagt.