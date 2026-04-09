Daniil Medvedev zerstört während des Spiels sein Racket. Imago

Gleich mit 0:6 und 0:6 geht Daniil Medvedev in Monte Carlo gegen Matteo Berrettini unter. Während der Demontage unterlaufen dem Russen 27 unerzwungene Fehler und er wirft seinen Schläger gleich sechsmal durch die Luft.

Björn Lindroos Björn Lindroos

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Daniil Medvedev verliert in Monte Carlo gegen Matteo Berrettini in nur 49 Minuten mit 0:6, 0:6 und kassiert damit seine erste «Brille» auf der ATP-Tour.

Der Russe zeigt eine desolate Leistung mit vielen Fehlern und Wutausbrüchen, während Berrettini (ATP 90) klar dominiert.

Die Niederlage unterstreicht Medvedevs bekannte Schwäche auf Sand, während Berrettini souverän in die dritte Runde einzieht. Mehr anzeigen

Ein Tag zum Vergessen für Daniil Medvedev. Oder die 49 dunkelsten Minuten in der Tennis-Karriere des Russen. So lange dauert es nämlich, bis er sein Zweitundenspiel gegen Matteo Berrettini in Monte Carlo verliert. Mit 0:6, 0:6.

Die komplette Demontage für jeden Tennisspieler, die auch «Velo» oder «Brille» genannt wird. Es ist das erste Mal, dass der 30-Jährige in seiner Karriere auf der ATP-Tour kein einziges Game gewinnt.

Berretini zeigte keine Gnade und schraubte seinen Gegner komplett auseinander. Dieser wütete derweil komplett. Gleich sechsmal warf Medvedev seinen Schläger auf den Sandplatz im Fürstentum, einmal ging sein Arbeitsgerät dabei kaputt. Das Publikum bejubelte die Wutausbrüche gar ironisch.

MEDVEDEV WAS SO COOKED



Smashed his racket, got a warning, never looked in control



0–6 0–6 in just 49 minutes



First double bagel loss of his career 👀 pic.twitter.com/GdaxCeYDJn — Polymarket Sports (@PolymarketSport) April 8, 2026

Neun Punkte bei eigenem Aufschlag

Die Horror-Zahlen hinter der Demontage: 27 unerzwungene Fehler, fünf Doppelfehler und nur neun (!) Punkte bei eigenem Aufschlag. Ob daran der Belag schuld ist? Dass Medvedev nicht gerne auf Sand spielt, ist kein Geheimnis. «Nach einer Sandsession kannst du deine Socken wegwerfen, das Auto wird nach dem Training dreckig. Ich mag es einfach nicht», sagte er einst. Nach der «Brille» von Monte Carlo dürfte die Liebe nicht gerade grösser geworden sein.

Wirklich zu erwarten war die Berrettini-Gala nicht. Der Italiener (ATP 90) liegt satte 80 Plätze hinter Top-Ten-Spieler Medvedev. In Monte Carlo steht er jetzt ohne Spielverlust in der dritten Runde. Sein Auftaktgegner Roberto Bautista musste beim Stand von 0:4 im ersten Satz aufgeben.

In der dritten Runde geht es am Donnerstag gegen den Gewinner des Duells Joao Fonseca und Artur Rinderknech.