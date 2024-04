Medvedev verliert die Beherrschung Daniil Medvedev hat mit einem Sieg über Gael Monfils das Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte Carlo erreicht. Sein Ausraster im zweiten Satz sorgt aber für Aufsehen und Diskussionen. 11.04.2024

Daniil Medvedev sorgt beim ATP-1000-Turnier in Monte Carlo mit einem Ausraster für Aufsehen. «Ihr seid so lächerlich, ihr seht überhaupt nichts», schimpft der Russe gegenüber den Schiedsrichtern.

Jan Arnet

Medvedev hat am Mittwoch in der Partie gegen Gaël Monfils eigentlich alles im Griff, gewinnt den Startsatz auch klar mit 6:2, ehe ihn zu Beginn des zweiten Satzes zwei Fehlentscheidungen komplett aus dem Konzept bringen.

Beim Stand von 1:2 aus Sicht des Russen sieht der Linienrichter gleich zweimal in Folge nicht, dass Monfils' Ball klar im Aus landet. Beim zweiten Mal korrigiert Stuhlschiedsrichter Mohamed Lahyani die Entscheidung zwar, der Frust bei Medvedev ist dennoch gross.

Es kommt, was kommen muss: Die Weltnummer 4 verliert das Game tatsächlich – und ist danach komplett ausser sich. Beim Seitenwechsel echauffiert sich Medvedev lautstark und schlägt wutentbrannt ans Gehäuse seiner Sitzbank.

«Das ist ein verdammter Witz!»

Lahyani versucht sich noch für den Fehler zu entschuldigen, doch das bringt Medvedev nur noch mehr auf die Palme. «Wie kannst du dich entschuldigen? Ich habe das verdammte Game verloren! Ihr seid so lächerlich, ihr seht überhaupt nichts. Das solltet ihr besser machen. Ihr seid blind!», schimpft Medvedev. «Das ist ein verdammter Witz! Unglaublich.»

Der US-Open-Sieger von 2021 beruhigt sich dann aber schnell wieder und gewinnt die Partie am Ende relativ locker 6:2, 6:4. An der Pressekonferenz erklärt sich der Russe: «Ich werde auf dem Platz manchmal verrückt. Wegen mir selbst, wegen des Teams oder den Zuschauern. Ich versuche, das in Griff zu kriegen.» Wichtig sei aber, die Kontrolle nach solchen Unbeherrschtheiten wiederzugewinnen. «Das schaffe ich heute besser als in Vergangenheit.»

Mittlerweile ist Medvedev in Monte Carlo dennoch ausgeschieden. Im Achtelfinal unterliegt er am Donnerstag seinem Landsmann Karen Khachanov in zwei Sätzen 3:6, 5:7.