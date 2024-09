Bei Daniil Medwedew läuft alles nach Plan. Bild: Keystone

Daniil Medwedew (ATP 5), der letzte verbliebene Turniersieger in New York bei den Männern, qualifiziert sich ohne grosse Schwierigkeiten für die Achtelfinals der US Open.

SDA

Er besiegte in der dritten Runde den Italiener Flavio Cobolli (ATP 31) 6:3, 6:4, 6:3. «Es war ein schwieriges Spiel, ich hatte Höhen und Tiefen», sagte der Russe, der es im Achtelfinal mit dem Portugiesen Nuno Borges (ATP 34) zu tun bekommt. Nach dem Scheitern von Carlos Alcaraz in der zweiten und Novak Djokovic in der dritten Runde gilt Medwedew nun zusammen mit dem als Nummer 1 gesetzten Italiener Jannik Sinner als grosser Favorit. Die beiden könnten bereits im Viertelfinal aufeinander treffen.

Swiatek hat alles im Griff

Im Frauen-Tableau fegte die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek die Russin Anastasia Pawljutschenkowa (WTA 25) in 1:32 Stunden mit 6:4 6:2 vom Platz. Die 23-jährige Polin, die 2022 bereits den Titel in Flushing Meadows gewinnen konnte, nahm ihrer Gegnerin gleich im ersten Game der Partie den Aufschlag ab. Sie selber musste im ganzen Spiel keinen Breakball abwehren. «Ich kann mich noch in allen Bereichen verbessern, mein Tennis ist noch lange nicht perfekt», sagte die fünffache Siegerin eines Grand-Slam-Turniers. Im Achtelfinal trifft Swiatek mit Ljudmila Samsonowa (WTA 16) auf eine weitere Russin.

SDA