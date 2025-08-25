  1. Privatkunden
Drama mit Fotograf bei US Open Medwedew rastet aus und schimpft über Schiedsrichter: «Leute, er will gehen»

dpa

25.8.2025 - 09:44

Tennisprofi Daniil Medwedew hat sich als Bad Boy einen Namen gemacht. Bei den US Open nutzt er einen Fehler eines Fotografen, um die Stimmung aufzuheizen.

DPA

25.08.2025, 09:44

25.08.2025, 09:48

Im Streit mit dem Schiedsrichter ist Tennisprofi Daniil Medwedew ausgerastet und hat bei den US Open für heftiges Aufsehen gesorgt. Der russische US-Open-Champion von 2021 lag gegen den Franzosen Benjamin Bonzi 3:6, 5:7, 4:5 zurück und hatte Matchball gegen sich, als das Erstrundenmatch durch einen Aufreger eine irre Wende nahm.

Nach dem ersten verschlagenen Aufschlag Bonzis störte ein Fotograf die Partie, als er auf den Platz lief. Schiedsrichter Greg Allensworth entschied auf eine Wiederholung des ersten Aufschlags. Und Medwedew, für emotionale Ausbrüche und kontroverse Szenen bekannt, rastete aus. 

Medwedew meckert über den Schiedsrichter

«Leute, er will gehen, er wird pro Spiel bezahlt, nicht pro Stunde», schimpfte Medwedew über den Schiedsrichter und heizte das Publikum an. Die Zuschauer im zweitgrössten Louis-Armstrong-Stadium buhten und machten so viel Lärm, dass das Match minutenlang unterbrochen war. Bonzi beschwerte sich, dass die Unterbrechung Medwedews Schuld sei – und verlor die Kontrolle über das Match. 

Daniil Medwedew macht seinem Namen als Badboy mal wieder alle Ehre.

Keystone
Daniil Medwedew macht seinem Namen als Badboy mal wieder alle Ehre.
Keystone

Als es endlich weiterging, jubelte das Publikum, als Bonzi einen Fehler beim Aufschlag machte. Der Franzose konnte den Matchball nicht nutzen, Medwedew schaffte das Break und sicherte sich im Tiebreak den dritten Satz. Das Publikum hatte der frühere langjährige Top-Ten-Spieler auf seine Seite gezogen, immer wieder formte er in Richtung der Zuschauer ein Herz.

Bonzi war anschliessend im vierten Satz chancenlos. Der entscheidende fünfte Durchgang war wieder hart umkämpft. Medwedew schüttelte am Ende immer wieder seinen rechten Schlagarm aus, als ob er einen Krampf hätte. Seine Aufholjagd war dann umsonst. 

Medwedew musste sich mit 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6 geschlagen geben. Nach 3:45 Stunden Spielzeit zerhackte er am Ende um kurz vor 1 Uhr nachts nicht nur seinen Schläger, sondern warf auch noch eine ganze Reihe seiner Schläger ins Publikum. «Es war ein verrücktes Szenario», sagte Bonzi.

Medwedew: «Ich habe nichts Schlimmes gemacht»

Medwedew erklärte später, sein Ärger habe ihm geholfen, wieder ins Match zu finden. Es sei ein lustiger Moment gewesen. «Ich war nicht sauer auf den Fotografen. Ich war sauer auf die Entscheidung», sagte der 29-Jährige. «Ich habe nichts Schlimmes gemacht», meinte er, rechnet nun aber mit einer Geldstrafe.

Trotz geglücktem US-Open-Start. Körperliche Probleme machen Djokovic zu schaffen: «Besorgniserregend»

Trotz geglücktem US-Open-StartKörperliche Probleme machen Djokovic zu schaffen: «Besorgniserregend»

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen

Die schönste einhändige Rückhand, die gefühlvollsten Volleys, atemberaubende Improvisationen. Einige der besten Ballwechsel aus Roger Federers herausragender Karriere gibt's in diesem Video.

16.09.2022

Danke, Roger! Das ist jetzt nochmals echt zum Heulen schön

Danke, Roger! Das ist jetzt nochmals echt zum Heulen schön

Der Dokumentarfilm «Twelve Final Days» zeigt Roger Federers Karriereende hautnah. Starregisseur Asif Kapadia inszeniert den Tennis-Megastar als Familienmensch, Philanthrop und Saubermann.

20.06.2024

JD Vance: Russland hat «erhebliche Zugeständnisse» gemacht +++ Kiew berichtet von Erfolgen im Donbass
Francine Jordi gesteht im TV über ihre Finanzen: «Ich habe keine Ahnung»
St. Galler Garagist nutzt Jaguar für Privatfahrten – Kunde irritiert

Oviedo - Real Madrid 0:3

Oviedo - Real Madrid 0:3

LALIGA | 2. Runde | Saison 25/26

24.08.2025

St.Gallen – Luzern 0:1

St.Gallen – Luzern 0:1

Super League | 4. Runde | Saison 22/24

24.08.2025

FCL-Youngster vor Wechsel in die Serie A – Fringer: «Nicht aussergewöhnlich»

24.08.2025

FCL-Youngster vor Wechsel in die Serie A – Fringer: «Nicht aussergewöhnlich»

24.08.2025

Oviedo - Real Madrid 0:3

Oviedo - Real Madrid 0:3

St.Gallen – Luzern 0:1

St.Gallen – Luzern 0:1

FCL-Youngster vor Wechsel in die Serie A – Fringer: «Nicht aussergewöhnlich»

FCL-Youngster vor Wechsel in die Serie A – Fringer: «Nicht aussergewöhnlich»

Souveräner Sieg. Bencic steht am US Open in der 2. Runde

Souveräner SiegBencic steht am US Open in der 2. Runde

US Open. Kym feiert mit geglücktem Grand-Slam-Debüt grössten Erfolg seiner Karriere

US OpenKym feiert mit geglücktem Grand-Slam-Debüt grössten Erfolg seiner Karriere

Couragierter Auftritt gegen Sabalenka. Rebeka Masarova verliert gegen die Weltnummer 1

Couragierter Auftritt gegen SabalenkaRebeka Masarova verliert gegen die Weltnummer 1