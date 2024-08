Daniil Medwedew, der russische US-Open-Sieger von 2021, freut sich über den Einzug in die 3. Runde Keystone

Mit Daniil Medwedew erreicht ein früherer Turniersieger in New York die 3. Runde. Die sogar zweifache US-Open-Gewinnerin Naomi Osaka scheidet hingegen aus. Die Fakten des 5. Turniertages am US Open.

Medwedew trotz 10 Doppelfehler ungefährdet

Anders als Carlos Alcaraz schaffte Daniil Medwedew am US Open in New York den Einzug in die 3. Runde. Der als Nummer 5 gesetzte Russe, 2021 Turniersieger in Flushing Meadows und auch in den Jahren 2019 und 2023 Finalist, gab sich beim 6:3, 6:2, 7:6 (7:5) gegen den Ungarn Fabian Marozsan (ATP 51) keine Blösse, obschon er mit dem Aufschlag Mühe bekundete. Medwedew produzierte während den gut zwei Stunden Spielzeit zehn Doppelfehler und kassierte vier Breaks. Am Samstag trifft er mit dem Italiener Flavio Cobolli (ATP 31) auf den Doppelpartner von Dominic Stricker.

Osaka: «Mein Herz stirbt»

Naomi Osaka kommt auch bei ihrem dritten Grand-Slam-Turnier nach ihrer Babypause nicht über die 2. Runde hinaus. Die US-Open-Siegerin von 2018 und 2020 lieferte sich mit der tschechischen Vorjahres-Halbfinalistin Karolina Muchova zwar ein hochklassiges Duell, musste sich beim 3:6, 6:7 (5:7) aber in den entscheidenden Momenten geschlagen geben. Ihre erste Saison nach der Geburt ihrer Tochter Shai wertet Naomi Osaka als «Lernjahr», mit Niederlagen umzugehen fällt der 26-jährigen Japanerin aber nach wie vor schwer. «Das ist ein dramatisches Wort, aber es fühlt sich jedes Mal so an, dass mein Herz stirbt, wenn ich verliere.»

