Ehemalige Weltnummer 3 Milos Raonic tritt per sofort zurück

SDA

12.1.2026 - 13:17

Milos Raonic verabschiedet sich vom Spitzen-Tennis.
Keystone

Milos Raonic zieht sich aus dem Spitzen-Tennis zurück. Der Kanadier mit montenegrinischen Wurzeln verkündet seinen sofortigen Rücktritt.

Keystone-SDA

12.01.2026, 13:17

12.01.2026, 13:34

Der Ende Dezember 35-jährig gewordene Raonic war schon längst nicht mehr auf den Wettkampf-Plätzen zu sehen. Seine letzte Partie bestritt er im vorletzten Sommer bei den Olympischen Spielen in Paris. Gegen den Deutschen Dominik Koepfer verlor er in der 1. Runde in drei Sätzen.

Raonic, der auf Stufe ATP acht Turniere gewann, hatte vor zehn Jahren die beste Phase seiner Karriere. In Wimbledon erreichte er nach einem Fünf-Satz-Sieg im Halbfinal gegen Roger Federer den Final, in dem er gegen Andy Murray den Kürzeren zog. Dem Schotten unterlag er in jener Saison auch in den Halbfinals des Australian Open und der ATP Finals in London. Das Jahr beendete Raonic als Weltnummer 3, was gleichbedeutend war mit seiner besten Klassierung im Ranking.

Günthardt: «Stans Rückhand ist geschichtsträchtig»

Günthardt: «Stans Rückhand ist geschichtsträchtig»

Heinz Günthardt ordnet ein, was er sich von Stan Wawrinkas Abschieds-Jahr erhofft.

09.01.2026

Videos aus dem Ressort

Xabi Alonso: «Wir werden die Supercopa hinter uns lassen»

Xabi Alonso: «Wir werden die Supercopa hinter uns lassen»

Nach der Niederlage in der Supercopa gegen den FC Barcelona zeigt sich Real-Trainer Xabi Alonso enttäuscht.

12.01.2026

Raphinha und Flick nach dem Supercopa-Titel - der gegenseitige Respekt ist gross

Raphinha und Flick nach dem Supercopa-Titel - der gegenseitige Respekt ist gross

Mit seinen zwei Toren sichert sich Raphinha dem FC Barcelona die Supercopa 2026. Sein Trainer hansi Flick ist froh ihn im Team zu haben.

12.01.2026

Ist Djokovic mit seiner Gewerkschaft gescheitert? Günthardt dementiert

Ist Djokovic mit seiner Gewerkschaft gescheitert? Günthardt dementiert

Novak Djokovic verlässt die von ihm gegründete Spieler-Gewerkschaft. Trotzdem feiert diese ihre ersten Erfolge. Tennis-Experte Heinz Günthardt analysiert.

12.01.2026

Xabi Alonso: «Wir werden die Supercopa hinter uns lassen»

Xabi Alonso: «Wir werden die Supercopa hinter uns lassen»

Raphinha und Flick nach dem Supercopa-Titel - der gegenseitige Respekt ist gross

Raphinha und Flick nach dem Supercopa-Titel - der gegenseitige Respekt ist gross

Ist Djokovic mit seiner Gewerkschaft gescheitert? Günthardt dementiert

Ist Djokovic mit seiner Gewerkschaft gescheitert? Günthardt dementiert

Heinz Günthardt. «Stans Rückhand ist geschichtsträchtig»

Heinz Günthardt«Stans Rückhand ist geschichtsträchtig»

Tennis. Trotz überragender Bencic verliert die Schweiz den United-Cup-Final

TennisTrotz überragender Bencic verliert die Schweiz den United-Cup-Final

Tennis. Bencic führt die Schweiz ins Finale des United Cups

TennisBencic führt die Schweiz ins Finale des United Cups