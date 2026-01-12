Milos Raonic verabschiedet sich vom Spitzen-Tennis. Keystone

Milos Raonic zieht sich aus dem Spitzen-Tennis zurück. Der Kanadier mit montenegrinischen Wurzeln verkündet seinen sofortigen Rücktritt.

Keystone-SDA SDA

Der Ende Dezember 35-jährig gewordene Raonic war schon längst nicht mehr auf den Wettkampf-Plätzen zu sehen. Seine letzte Partie bestritt er im vorletzten Sommer bei den Olympischen Spielen in Paris. Gegen den Deutschen Dominik Koepfer verlor er in der 1. Runde in drei Sätzen.

Raonic, der auf Stufe ATP acht Turniere gewann, hatte vor zehn Jahren die beste Phase seiner Karriere. In Wimbledon erreichte er nach einem Fünf-Satz-Sieg im Halbfinal gegen Roger Federer den Final, in dem er gegen Andy Murray den Kürzeren zog. Dem Schotten unterlag er in jener Saison auch in den Halbfinals des Australian Open und der ATP Finals in London. Das Jahr beendete Raonic als Weltnummer 3, was gleichbedeutend war mit seiner besten Klassierung im Ranking.