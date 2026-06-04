  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball WM
  4. Fussball
  5. Eishockey
  6. Tennis
  7. Motorsport
  8. Weitere
  9. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Fussball WM
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  13. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

French Open Mirra Andrejewa fegt Marta Kostjuk vom Platz

SDA

4.6.2026 - 16:44

Geschafft! Mirra Andrejewa steht beim French Open im Final
Geschafft! Mirra Andrejewa steht beim French Open im Final
Keystone

Mirra Andrejewa ist mit einer Glanzleistung in den Final beim French Open eingezogen. Die 19-jährige Russin gewinnt das brisante Duell gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk klar mit 6:1, 6:3.

Keystone-SDA

04.06.2026, 16:44

04.06.2026, 18:01

Nach Spielende verzichtete Marte Kostjuk wie erwartet auf einen Handschlag mit Mirra Andrejewa am Netz. Damit wollen ukrainische Tennisprofis ein Zeichen des Protests gegen den russischen Angriffskrieg in ihrer Heimat setzen.

Nerven gezeigt

Die an Nummer acht gesetzte Russin die von der früheren spanischen Topspielerin Conchita Martínez trainiert wird, zeigte abermals eine starke Vorstellung und ist im Final am Samstag die Favoritin. Den zweiten Halbfinal bestreiten die polnischen Qualifikantin Maja Chwalinska und die Russin Diana Schnaider.

Im Gegensatz zu Mirra Andrejewa zeigte Marta Kostjuk in ihrem ersten Grand-Slam-Halbfinal Nerven. Die 23-Jährige verlor erstmals nach 16 Siegen auf der Tour wieder ein Spiel, weil sie insgesamt 34 unerzwungene Fehler machte. Sie hatte dem Anschein nach auch Probleme mit dem Wind, ehe das Dach geschlossen wurde. Das Publikum war grösstenteils auf Seiten der Ukrainerin, doch auch diese Unterstützung half wenig.

Marta Kostjuk hatte nach ihrem Auftaktmatch in Paris öffentlich gemacht, dass hundert Meter von ihrem Elternhaus entfernt eine Rakete ein Gebäude zerstört habe. Sie zeigte an der Pressekonferenz auch ein Bild auf dem Handy, das die Zerstörung zeigen soll. Sie versuche, wann immer es geht, «an die Schrecken des Alltagslebens der Menschen» in ihrer Heimat zu erinnern, sagte Kostjuk.

Marta Kostjuk hatte im Turnierverlauf Viktoria Golubic aus dem Tableau geworfen, Mirra Andrejewa schickte Jil Teichmann nach Hause.

Meistgelesen

Nach Jositsch-Austritt: Diese drei SP-Streits erschütterten Zürich schon früher
So erkennst du Betrüger auf WhatsApp künftig noch einfacher
In der Schweiz wird immer mehr Kokain konsumiert – diese Branchen sind betroffen

Videos aus dem Ressort

Ramona Bachmann: «Ich habe Angst vor mir selber bekommen»

Ramona Bachmann: «Ich habe Angst vor mir selber bekommen»

03.06.2026

«Es war schockierend für alle» – Ramona Bachmann spricht über ihre dunkelsten Stunden

«Es war schockierend für alle» – Ramona Bachmann spricht über ihre dunkelsten Stunden

03.06.2026

Sforza über Zukunftspläne: «Ich will als Trainer wieder angreifen»

Sforza über Zukunftspläne: «Ich will als Trainer wieder angreifen»

27.05.2026

Ramona Bachmann: «Ich habe Angst vor mir selber bekommen»

Ramona Bachmann: «Ich habe Angst vor mir selber bekommen»

«Es war schockierend für alle» – Ramona Bachmann spricht über ihre dunkelsten Stunden

«Es war schockierend für alle» – Ramona Bachmann spricht über ihre dunkelsten Stunden

Sforza über Zukunftspläne: «Ich will als Trainer wieder angreifen»

Sforza über Zukunftspläne: «Ich will als Trainer wieder angreifen»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Ukrainerin kritisiert Russinnen. Marta Kostjuk: «Wie können sie schlafen, wenn ihr Land Menschen tötet»

Ukrainerin kritisiert RussinnenMarta Kostjuk: «Wie können sie schlafen, wenn ihr Land Menschen tötet»

French Open. Italiener Cobolli zieht in die Halbfinals ein

French OpenItaliener Cobolli zieht in die Halbfinals ein

Sensation bei den French Open. Qualifikantin Chwalinska setzt Märchen fort – Sabalenka verspielt Sieg

Sensation bei den French OpenQualifikantin Chwalinska setzt Märchen fort – Sabalenka verspielt Sieg