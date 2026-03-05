Kehrt für den Billie Jean King Cup nach eineinhalb Jahren nach Biel zurück: Belinda Bencic sda

Die Schweiz tritt am 10. und 11. April im Billie Jean King Cup in Bestbesetzung gegen Tschechien an.

Keystone-SDA SDA

Nach eineinhalb Jahren kehrt auch Belinda Bencic, die Nummer 12 der Welt und beim Titelgewinn 2022 entscheidend, ins Team von Captain Heinz Günthardt zurück.

Ebenfalls dazu gehören Viktorija Golubic (WTA 75), erstmals die zwischenzeitlich für Spanien spielende Rebeka Masarova (WTA 110) sowie Céline Naef (WTA 228).

Der Sieger der Partie qualifiziert sich für das Finalturnier im September in China, der Verlierer spielt um den Verbleib in der höchsten Stufe.