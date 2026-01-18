  1. Privatkunden
Showmatch an Australian Open Mit diesem Punkt bringt Federer das Publikum in Melbourne zum Toben

Jan Arnet

18.1.2026

Federer glänzt bei Showmatch in Melbourne

Federer glänzt bei Showmatch in Melbourne

18.01.2026

Roger Federer ist zurück im Rampenlicht. Bei einem Showmatch zum Start der Australian Open begeistert der Maestro das Publikum gemeinsam mit anderen Tennis-Legenden. Ein Ballwechsel sticht dabei besonders heraus.

Redaktion blue Sport

18.01.2026, 10:39

18.01.2026, 10:41

Alle Highlights des Showmatchs

