  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Swiss Indoors Mit Teenager Fonseca beginnt in Basel die Zukunft

SDA

26.10.2025 - 19:13

João Fonseca mit dem Pokal der Swiss Indoors und seiner ganzen Haarpracht, die er bald verlieren wird
João Fonseca mit dem Pokal der Swiss Indoors und seiner ganzen Haarpracht, die er bald verlieren wird
Keystone

João Fonseca ist der jüngste Sieger der Swiss Indoors seit 1989 und steht exemplarisch für die Strategie des Turniers, auf die «Next Gen» zu setzen. Der Brasilianer steht für die Zukunft des Tennis.

Keystone-SDA

26.10.2025, 19:13

Ende gut, alles gut, kann man aus Sicht der Swiss Indoors bilanzieren. Nach recht frustrierenden Tagen mit drei von vier Viertelfinals sowie einem der zwei Halbfinals, die wegen Verletzungen vorzeitig zu Ende gingen, hat das ATP-500-Turnier in Basel nun einen Sieger, mit dem man sich nicht verstecken muss.

Nach dem beeindruckenden 6:3, 6:4 der (noch) Weltnummer 46 (ab Montag 28) greift der unterlegene Finalgegner Alejandro Davidovich Fokina (ATP 18) zum ganz grossen Lob. «Du wirst eine strahlende Zukunft haben», sagt der Spanier, der auch seinen fünften ATP-Final, den vierten in diesem Jahr, verliert. «Du wirst der nächste Nole (Djokovic) sein.»

Die eigene Geschichte schreiben

Ein Vergleich, von dem sich Fonseca natürlich geschmeichelt fühlt, der ihn aber nicht nur freut. «Ich bin nicht so ein Freund von diesen Vergleichen», betont er. «Jeder hat seine eigene Geschichte. Ich muss meinen Weg gehen.»

Tatsächlich stellte der 19-Jährige aus Rio de Janeiro, der nur rund zwei Wochen älter ist als Jim Courier bei seinem Turniersieg 1989, sein ganzes Potenzial eindrücklich zur Schau. Nachdem er am Australian Open mit einem Sieg gegen Andrej Rublew begeistert hatte, in Buenos Aires seinen ersten ATP-Titel holte und als zukünftiger Superstar gehypt wurde, erlebte Fonseca einen enttäuschenden Sommer und liess die Asientour aus, weil er leicht kränkelte. In der ausverkauften St. Jakobshalle griff er nun mit neu aufgeladenen Batterien wieder voll an, lautstark unterstützt von der grossen Mehrheit der gut 8000 Zuschauer und den eine Stunde vor Matchbeginn aus Brasilien eingetroffenen Eltern.

In den Spuren von Federer

Der Sieg bedeutet Fonseca viel, auch weil er in der Heimat seines Jugendidols Roger Federer erfolgte. «Ich habe am TV geschaut, wie Roger hier spielte und zehn Mal gewann», erinnert er sich. Und gibt ein Versprechen ab, das der andere Roger, Turnierpräsident Brennwald, gerne hören wird. «Ich war sicher nicht zum letzten Mal hier.»

Der Sieg bringt dem Brasilianer den grössten Siegerscheck seiner Karriere ein, knapp 472'000 Euro, kommt aber auch mit einem Nachteil. Fonseca machte mit seinem Team ab, dass er sich den Kopf rasieren muss, wenn er «eines dieser Turniere» gewinnt. Das war bereits der Fall, nachdem er vor zwei Jahren das US Open der Junioren gewonnen hatte. «Das fällt mir nicht leicht, ich liebe meine Frisur, seit ich ein Junge bin», gesteht Fonseca. Ob er ein solches Versprechen noch einmal abgeben wird? «Vielleicht, wenn ich ein Grand-Slam-Turnier gewinne?», meint er.

João Fonseca denkt gross, ohne grossspurig zu tönen – und das mit gutem Recht. Sein Talent, die mentale Stärke und die Coolness, die er in seinem zweiten ATP-Final an den Tag legte, versprechen eine grosse Zukunft.

Meistgelesen

Sebastian Ströbel: «Abenteuer ja – aber nicht auf Kosten meiner Kinder»
Lufthansa-Flieger muss wegen Randalierer umdrehen
Magnin: «Besser, wenn ich noch einmal schlafe, bevor ich mit den Spielern spreche»

Videos aus dem Ressort

Lausanne-Sport – Basel 5:1

Lausanne-Sport – Basel 5:1

Super League | 10. Runde | Saison 25/26

26.10.2025

Servette – Lugano 2:1

Servette – Lugano 2:1

Super League | 10. Runde | Saison 25/26

26.10.2025

Real Madrid - Barcelona 2:1

Real Madrid - Barcelona 2:1

LALIGA | 10. Runde | Saison 25/26

26.10.2025

Lausanne-Sport – Basel 5:1

Lausanne-Sport – Basel 5:1

Servette – Lugano 2:1

Servette – Lugano 2:1

Real Madrid - Barcelona 2:1

Real Madrid - Barcelona 2:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Tennis. Sinner siegt zum zweiten Mal in Wien

TennisSinner siegt zum zweiten Mal in Wien

Sieg gegen Davidovich Fokina. Teenager Fonseca triumphiert an den Swiss Indoors

Sieg gegen Davidovich FokinaTeenager Fonseca triumphiert an den Swiss Indoors

Zehnter Titel. Belinda Bencic gewinnt WTA-500-Turnier in Tokio

Zehnter TitelBelinda Bencic gewinnt WTA-500-Turnier in Tokio