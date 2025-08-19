  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Das ist ein Witz» Top-Stars übernehmen Mixed-Turnier an US Open – Unverständnis ist gross

SDA

19.8.2025 - 07:47

Belinda Bencic (rechts) spannt fürs Mixed-Turnier mit Alexander Zverev zusammen
Belinda Bencic (rechts) spannt fürs Mixed-Turnier mit Alexander Zverev zusammen
imago

Die Verantwortlichen des US Open verpassen dem Mixed-Wettbewerb einen neuen Anstrich. Die Reform lockt viele grosse Namen an, sorgt aber auch für Kritik.

Keystone-SDA

19.08.2025, 07:47

19.08.2025, 08:05

Belinda Bencic musste nicht lange überlegen. Die Nachricht an Alexander Zverev war schnell verfasst. «Sie hat mir geschrieben, ob ich Lust habe – und ich habe sofort mit 'ja' geantwortet», beschrieb der Deutsche den Beginn der Partnerschaft mit der Ostschweizerin für das Mixed-Turnier bei der vierten und letzten Grand-Slam-Veranstaltung des Jahres. Der gemeinsame Auftritt der beiden Olympiasieger, die sich seit früher Jugend kennen, war aufgegleist. Belinda Bencic muss nun darauf hoffen, dass sich Zverev von den physischen Problemen erholt hat, die er im Halbfinal des ATP-Turniers in Cincinnati, Ohio, offenbart hat.

Sinner, Alcaraz, Djokovic

Angetan vom Ansinnen der Organisatoren in New York, den Mixed-Wettkampf aufzuwerten, ihm eine grössere Plattform zu geben, sind nicht nur Belinda Bencic und Alexander Zverev. Für die Idee, den Wettbewerb in der Woche vor dem eigentlichen Beginn des Major-Turniers in einem neuen Format auszutragen, finden unter anderen auch der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner, Carlos Alcaraz oder Novak Djokovic gut.

Ein eingespieltes Team: Novak Djokovic und Olga Danilovic.
Ein eingespieltes Team: Novak Djokovic und Olga Danilovic.
Keystone

Sinner spannt nach dem Rückzug der Amerikanerin Emma Navarro mit der Tschechin Katerina Siniakova zusammen, der Olympiasiegerin im Doppel. Alcaraz tritt an der Seite der Britin Emma Raducanu an, Djokovic mit seiner serbischen Landsfrau Olga Danilovic. Die Teilnahme von Alcaraz und vorab von Sinner, der am Montag im Final gegen den Spanier in Cincinnati krankheitsbedingt aufgeben musste, dürfte allerdings noch nicht gesichert sein. Falls der Italiener antritt, treffen er und seine Partnerin zum Auftakt auf Belinda Bencic und Alexander Zverev.

Erschöpfter Sinner gibt auf. Alcaraz gewinnt in Cincinnati praktisch kampflos

Erschöpfter Sinner gibt aufAlcaraz gewinnt in Cincinnati praktisch kampflos

Iga Swiatek, die gemäss Teilnehmerliste mit dem Norweger Casper Ruud auflaufen wird, freut sich auf gute Unterhaltung – falls sie denn auch mitmacht. Die Polin hat ebenfalls in Cincinnati am Montag noch den Final des WTA-Turniers bestritten. «Wir haben Spass, die Zuschauer haben Spass, und auch die Turniere profitieren davon, weil sie damit wohl gute Gewinne erzielen können», sagt die frühere Weltranglisten-Erste. Belinda Bencic ihrerseits fühlt sich in Doppel-Konkurrenzen seit jeher wohl. «Ich spiele gerne Doppel oder Mixed. Doch während eines Grand-Slam-Turniers wird mir das im Normalfall zu viel. Das ist nun eine gute Gelegenheit.»

Verkleinertes Feld, reduzierte Sätze

Der modifizierte Modus sieht ein Tableau mit nur 16 Duos vor, was der Hälfte des normalen Teilnehmerfeldes entspricht. Dazu wird lediglich an zwei Tagen gespielt, am Dienstag und am Mittwoch. Den Grossen der Zunft bleibt damit genügend Zeit, sich für ihre Einsätze in der Einzel-Konkurrenz vorzubereiten.

Zum neuen Format gehört eine markante Aufstockung des Preisgeldes. Das Sieger-Paar darf sich über einen Check in der Höhe von einer Million Dollar freuen. Normalerweise bewegt sich die Summe für die Gewinner im Bereich von 200'000 Dollar. Anpassungen erfährt auch das Geschehen auf dem Court.

24. Turniersieg. Iga Swiatek triumphiert in Cincinnati ohne Satzverlust

24. TurniersiegIga Swiatek triumphiert in Cincinnati ohne Satzverlust

Im Sinne einer geringeren Belastung werden verkürzte Sätze gespielt – statt bis sechs lediglich bis vier gewonnene Games. Beim Stand von 4:4 folgt ein Tiebreak. Ein möglicher dritter Satz wird in Form eines Match-Tiebreaks ausgetragen. Ausdruck des Versuchs, dem Mixed-Turnier grössere Beachtung zu schenken, ist auch die Wahl der Courts. Die Partien werden in den grössten zwei Stadien der Anlage in Flushing Meadows ausgetragen.

«Das ist ein Witz»

So gross der Zuspruch der Besten ist, so gross ist das Unverständnis für die Anpassungen im Reglement bei jenen Spielern und Spielerinnen, für die die Teilnahme unmöglich geworden ist. Unmöglich deshalb, weil die eine Hälfte der Startplätze aufgrund der Klassierungen in den Einzel-Weltranglisten, die andere über den Erhalt einer Einladung, einer sogenannten Wildcard, vergeben worden sind. «Das ist ein Witz», schimpfte Laura Siegemund. Die 37-jährige Deutsche, die zwei Grand-Slam-Titel im Mixed gewonnen hat, hat «überhaupt kein Verständnis für die Neuerungen».

«Mixed-Turniere sind ganz tolle Veranstaltungen. Sie sollten nicht zu einem Show-Event degradiert werden», kritisiert Laura Siegemund weiter. Gleicher Meinung ist Martina Navratilova. Die einstige Dominatorin, in Mixed-Events zehnfache Grand-Slam-Siegerin, moniert, es sei falsch, «den Doppelspielerinnen und -spielern überhaupt keine Chance zu lassen. So verkommt das Turnier zu einer Farce».

Videos aus dem Ressort

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen

Fünf Minuten Federer-Zauber zum Geniessen

Die schönste einhändige Rückhand, die gefühlvollsten Volleys, atemberaubende Improvisationen. Einige der besten Ballwechsel aus Roger Federers herausragender Karriere gibt's in diesem Video.

16.09.2022

Rasentennis in der Schweiz? Gibt's!

Rasentennis in der Schweiz? Gibt's!

Tennis Champagne in Biel - der einzige öffentliche Rasen-Tennisplatz der Schweiz. Auch die Entstehungsgeschichte ist einzigartig.

23.06.2022

Meistgelesen

«Die wollen Schinken und Melone» – Alpwirte verzweifeln an Turnschuh-Touristen
Alles zur historischen Gipfel-Nacht +++ Selenskyj zu Treffen mit Putin bereit
Versehentlicher Tonmitschnitt zeigt, wie Trump Putin wirklich einschätzt

Videos aus dem Ressort

SailGP feiert Deutschlandpremiere vor Rügen

SailGP feiert Deutschlandpremiere vor Rügen

STORY: Deutschlandpremiere bei bestem Wetter: Vor der Küste Rügens hat am Wochenende erstmals der SailGP stattgefunden. Die internationale Regatta, die als «Formel 1» des Segelsports gilt, ging am Samstag mit mehreren Rennen vor der Kulisse von Sassnitz an den Start. Sehr zur Freude der Zuschauer in dem Ostsee-Ferienort konnte das Team Germany den Sieg beim Eröffnungsrennen einfahren. Die Hoffnung der Briten, einen starken Tag zu verbuchen, wurde hingegen versenkt. Nachdem sie das zweite Rennen noch für sich entschieden hatten, kam es beim vierten Rennen zu einer Kollision mit dem Boot des US-Teams. Verletzt wurde bei dem Crash  niemand, die Amerikaner verloren aber nicht nur Teile ihres Bugs, sondern auch zwölf Event-Punkte. Besser lief es für Dänemark. Das Team stellte während des dritten Rennens einen neuen SailGP-Geschwindigkeitsrekord auf. Nach einem perfekten Start beschleunigte das Team auf beachtliche 103,93 Kilometer pro Stunde. In der Gesamtwertung konnte sich am Eröffnungstag aber Australien durchsetzen. Das Team von Tom Slingsby erreichte acht Punkte Vorsprung vor Neuseeland. Wer den Grand Prix an diesem Wochenende vor Rügen verpasst hat, kann es 2026 und '27 nochmal versuchen. Dann wird der SailGP erneut in Deutschland Station machen.

17.08.2025

Mallorca - Barcelona 0:3

Mallorca - Barcelona 0:3

LALIGA | 1. Runde | Saison 25/26

16.08.2025

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

15.08.2025

SailGP feiert Deutschlandpremiere vor Rügen

SailGP feiert Deutschlandpremiere vor Rügen

Mallorca - Barcelona 0:3

Mallorca - Barcelona 0:3

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Dortmund zittert sich im Pokal weiter. «Eigentlich ein Anschlag» – Brutalo-Foul überschattet BVB-Sieg

Dortmund zittert sich im Pokal weiter«Eigentlich ein Anschlag» – Brutalo-Foul überschattet BVB-Sieg

Vom Draufgänger zum Taktiker. Marc Marquez musste sich neu erfinden

Vom Draufgänger zum TaktikerMarc Marquez musste sich neu erfinden

Rassismus-Vorfälle im DFB-Pokal. Leipzig und Potsdam im Fokus: DFB alarmiert, Ermittlungen eingeleitet

Rassismus-Vorfälle im DFB-PokalLeipzig und Potsdam im Fokus: DFB alarmiert, Ermittlungen eingeleitet

Transfer-Ticker. Transfer-Seilziehen um Rodriguez ++ Kevin Carlos verlässt den FCB ++ Zakaria-Deal kollabiert

Transfer-TickerTransfer-Seilziehen um Rodriguez ++ Kevin Carlos verlässt den FCB ++ Zakaria-Deal kollabiert

Muskelzerrung. Dominic Lobalu bangt um erfolgreichen Saisonabschluss

MuskelzerrungDominic Lobalu bangt um erfolgreichen Saisonabschluss