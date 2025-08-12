  1. Privatkunden
Ehemalige Weltnummer 1 Monica Seles machte Autoimmunerkrankung öffentlich

SDA

12.8.2025 - 15:36

Monica Seles leidet seit drei Jahren an einer Autoimmunerkrankung
Keystone

Die einstige Tennis-Weltranglisten-Erste Monica Seles leidet seit drei Jahren unter einer schweren Muskelschwäche.

Keystone-SDA

12.08.2025, 15:36

Die 51-Jährige machte die neuromuskuläre Autoimmunerkrankung, die unter dem Fachbegriff Myasthenia gravis bekannt ist, in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur AP öffentlich. In diesem berichtete Seles unter anderem, dass sie beim Tennisspielen den Ball plötzlich doppelt gesehen und nicht getroffen habe.

Die einst grösste sportliche Rivalin von Steffi Graf war 1993 Opfer eines Messerattentats geworden. Während einer Partie in Hamburg stach ihr ein geistig verwirrter Mann, der sich nachher als Fan von Graf bezeichnete, mit einem Messer in den Rücken.

Es habe einige Zeit gedauert, bis sie über ihre Beschwerden habe sprechen können, denn die Krankheit sei schwierig. «Sie hat grosse Auswirkungen auf mein tägliches Leben», sagte die im einstigen Jugoslawien geborene Amerikanerin, die 2003 ihr letztes Profispiel bestritten hatte. Bei der Erkrankung blockieren Antikörper die Übertragung von Reizen an der Schnittstelle zwischen Nerv und Muskel. Folgen sind neben gestörtem Sehen auch Muskelschwäche in Armen und Beinen.

Seles erzählte, sie habe beispielsweise Schwierigkeiten, wenn sie sich um ihre Frisur kümmere. Vor ihrem Besuch beim Arzt habe sie zuvor nie von dieser Krankheit gehört, sagte Seles, die in ihrer Karriere insgesamt neun Grand-Slam-Turniere gewinnen konnte.

Videos aus dem Ressort

Leo Bertone: «Für uns kommt dieser Saisonstart nicht überraschend»

12.08.2025

«Mallathon» – in Dubai laufen sie im Einkaufszentrum

STORY: Auf Dubais neuester Laufstrecke liegt die Ziellinie direkt hinter dem Food-Court. Die Stadt hat den «Dubai Mallathon» ins Leben gerufen – ein Wortspiel aus Mall, Englisch für Einkaufszentrum, und Marathon. Einen Monat lang werden Einkaufszentren zu klimatisierten Laufstrecken. Eine Initiative für Fitness und Gesundheit – und eine kühle Alternative zum Sport in der extremen Sommerhitze. Neun Malls öffnen dafür schon um sieben Uhr morgens ihre Türen. Aswati Vadakkeppattu, Teilnehmerin: «Ich will oft abends laufen gehen, aber die Hitze ist wirklich schlimm. Deshalb bleibe ich meistens auf dem Laufband. Eine Initiative wie diese hier im Einkaufszentrum ist einfach wunderbar.» Mdimran Hossen, Teilnehmer: «Drinnen zu laufen ist super, denn draussen ist es viel zu heiss. Deshalb haben sie das hier organisiert. Es ist einfach grossartig und wir fühlen uns gut. Das ist mein erster 'Mallathon', ich geniesse es sehr und bin wirklich dankbar.» Während unter der Woche jeder sein Tempo laufen kann, gibt es am Wochenende auch offizielle Rennen mit Medaillen und Preisen – über Distanzen von 2,5, 5 oder 10 Kilometern. Die Organisatoren vom Dubai Sports Council zeigen sich von der Resonanz überwältigt. Für viele Bewohner ist der Mallathon die einzige Möglichkeit, sich bei der Rekordhitze fit zu halten, ohne der sengenden Sonne trotzen zu müssen.

12.08.2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Von Xhaka über Wirtz bis zu Alexander-Arnold. Das sind die bisher grössten Sommertransfers im internationalen Fussball.

20.06.2025

Leo Bertone: «Für uns kommt dieser Saisonstart nicht überraschend»

«Mallathon» – in Dubai laufen sie im Einkaufszentrum

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

