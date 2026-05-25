  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Tennisprofi kämpft mit Durchfall «Ich werde gleich auf den Platz scheissen» – Schiedsrichter lässt Gea leiden

dpa

25.5.2026 - 08:22

Arthur Gea hatte bei seinem Auftaktmatch ein pikantes Problem – doch der Schiedsrichter bleibt stur.
Arthur Gea hatte bei seinem Auftaktmatch ein pikantes Problem – doch der Schiedsrichter bleibt stur.
Imago

Hitze und ein dringendes Bedürfnis: Warum der French-Open-Auftakt für Lokalmatador Arthur Gea eine besondere Herausforderung war.

DPA

25.05.2026, 08:22

Pikantes Problem zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt: Tennisprofi Arthur Gea hat bei seinem Auftaktmatch bei den French Open nicht nur mit seinem russischen Gegner Karen Chatschanow zu kämpfen gehabt, sondern auch mit Magen-Darm-Problemen. «Ich habe Durchfall, ich muss dringend auf die Toilette, ich halte es nicht mehr aus. Ich werde gleich auf den Platz scheissen», sagte der Franzose zu den Offiziellen.

Die Schiedsrichter genehmigten Gea den dringend nötigen Toilettengang aber erst, nachdem er sein Aufschlagspiel zum 2:4 im ersten Satz beendet hatte. Kaum war der Ball vom Chatschanow im Aus gelandet, stürmte Gea vom Platz und in die Katakomben des Court Suzanne-Lenglen. Kurz später nahm er unter dem Applaus der Zuschauer sein Match wieder auf.

Ein Happy End blieb dem Franzosen versagt, Favorit Chatschanow setzte sich in drei Sätzen mit 6:3, 7:6 (7:3), 6:0 durch.

Ob der Vorfall auch etwas mit den Bedingungen zu tun hatte, ist unbekannt. Am Starttag des Grand-Slam-Turniers in Paris ist es sommerlich heiss mit viel Sonne und Temperaturen um 30 Grad.

Das könnte dich auch interessieren

Görtler: «Ich bin von der alten Schule und gespannt, wie viele ich heute noch reinkriege»

Görtler: «Ich bin von der alten Schule und gespannt, wie viele ich heute noch reinkriege»

24.05.2026

Meistgelesen

Was machte das grösste Flugzeug der Welt in Zürich?
Fischer am Hallwilersee bestohlen
Lokalmatador bringt Konkurrenten beim Zielsprint mit Kopfstoss zu Fall
«Silberpharao» Psusennes – der Jahrhundertfund, den niemand mitbekam
Toter Bub mit Handtuch um den Hals gefunden – Ermittlungen laufen

Videos aus dem Ressort

So lassen sich die St. Galler Cuphelden feiern

So lassen sich die St. Galler Cuphelden feiern

24.05.2026

FCSG-Sportchef Stilz: «Man merkt, dass die Sehnsucht so gross war»﻿

FCSG-Sportchef Stilz: «Man merkt, dass die Sehnsucht so gross war»﻿

24.05.2026

Matthias Hüppi: «Es ist ein Teamwork par excellence»

Matthias Hüppi: «Es ist ein Teamwork par excellence»

24.05.2026

Lukas Watkowiak: «In der Kabine war ich sehr gebrochen»

Lukas Watkowiak: «In der Kabine war ich sehr gebrochen»

24.05.2026

Mihailo Stevanovic gewinnt den Cup – und macht seiner Frau eine Liebeserklärung

Mihailo Stevanovic gewinnt den Cup – und macht seiner Frau eine Liebeserklärung

24.05.2026

So lassen sich die St. Galler Cuphelden feiern

So lassen sich die St. Galler Cuphelden feiern

FCSG-Sportchef Stilz: «Man merkt, dass die Sehnsucht so gross war»﻿

FCSG-Sportchef Stilz: «Man merkt, dass die Sehnsucht so gross war»﻿

Matthias Hüppi: «Es ist ein Teamwork par excellence»

Matthias Hüppi: «Es ist ein Teamwork par excellence»

Lukas Watkowiak: «In der Kabine war ich sehr gebrochen»

Lukas Watkowiak: «In der Kabine war ich sehr gebrochen»

Mihailo Stevanovic gewinnt den Cup – und macht seiner Frau eine Liebeserklärung

Mihailo Stevanovic gewinnt den Cup – und macht seiner Frau eine Liebeserklärung

Mehr Videos