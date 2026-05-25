Arthur Gea hatte bei seinem Auftaktmatch ein pikantes Problem – doch der Schiedsrichter bleibt stur. Imago

Hitze und ein dringendes Bedürfnis: Warum der French-Open-Auftakt für Lokalmatador Arthur Gea eine besondere Herausforderung war.

DPA dpa

Pikantes Problem zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt: Tennisprofi Arthur Gea hat bei seinem Auftaktmatch bei den French Open nicht nur mit seinem russischen Gegner Karen Chatschanow zu kämpfen gehabt, sondern auch mit Magen-Darm-Problemen. «Ich habe Durchfall, ich muss dringend auf die Toilette, ich halte es nicht mehr aus. Ich werde gleich auf den Platz scheissen», sagte der Franzose zu den Offiziellen.

"I'm going to shit on the fucking court"



Arthur Gea had to plead with the chair umpire to go to the bathroom while dealing with an unfortunate case of mid-match diarrhea at the French Open pic.twitter.com/xY27ycRSuh — Barstool Sports (@barstoolsports) May 24, 2026

Die Schiedsrichter genehmigten Gea den dringend nötigen Toilettengang aber erst, nachdem er sein Aufschlagspiel zum 2:4 im ersten Satz beendet hatte. Kaum war der Ball vom Chatschanow im Aus gelandet, stürmte Gea vom Platz und in die Katakomben des Court Suzanne-Lenglen. Kurz später nahm er unter dem Applaus der Zuschauer sein Match wieder auf.

Ein Happy End blieb dem Franzosen versagt, Favorit Chatschanow setzte sich in drei Sätzen mit 6:3, 7:6 (7:3), 6:0 durch.

Ob der Vorfall auch etwas mit den Bedingungen zu tun hatte, ist unbekannt. Am Starttag des Grand-Slam-Turniers in Paris ist es sommerlich heiss mit viel Sonne und Temperaturen um 30 Grad.

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