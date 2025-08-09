Wird wieder an den ATP Finals in Turin auflaufen: Vorjahressieger Jannik Sinner Keystone

Der Weltranglistenerste Jannik Sinner qualifiziert sich vorzeitig für die ATP Finals mit den besten acht Spielern des Jahres. Das gibt die ATP auf ihrer Homepage bekannt.

Keystone-SDA SDA

Damit steht Sinner nach dem spanischen French-Open-Sieger Carlos Alcaraz als zweiter Teilnehmer des Jahresabschluss-Turniers in Turin vom 9. bis 16. November fest. Sinner, der sich zum dritten Mal für die ATP Finals qualifizierte, wird das prestigeträchtige Turnier als Titelverteidiger in Angriff nehmen. Im Vorjahr triumphierte der Südtiroler ohne einen einzigen Satzverlust.

In dieser Saison gewann Sinner mit dem Australian Open und Wimbledon bereits zwei Grand-Slam-Turniere. Zwischenzeitlich musste der 23-Jährige aufgrund seiner Sperre drei Monate lang aussetzen, dennoch liegt er in der Weltrangliste weiterhin deutlich vor Alcaraz.