Nach Kopfrasur US-Open-Sieger Alcaraz löst Versprechen ein und zeigt neuen Look

ai-scrape

11.9.2025 - 17:59

Nach seinem Titelgewinn bei den US Open überrascht Carlos Alcaraz seine Fans mit einem radikalen Umstyling und lässt sich die Haare platinblond färben. 

Redaktion blue Sport

11.09.2025, 17:59

11.09.2025, 18:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach seinem Sieg bei den US Open hat Carlos Alcaraz seinen Look radikal verändert.
  • Der Tennisspieler trug während des Turniers einen rasierten Kopf, versprach aber, dass er es das ändern würde, sollte er gewinnen.
  • Und so war es dann auch: Mit dem Titel im Sack färbt sich der Spanier die Haare kurzerhand platinblond.
Mehr anzeigen

Nach seinem Triumph bei den US Open hat Carlos Alcaraz sein Aussehen komplett verändert. Vor dem Finale gegen Sinner hatte der Tennisspieler versprochen, dass er im Falle eines Turniersiegs seine Frisur «noch besser» machen werde. Und so kam es nun auch.

Sein Friseur des Vertrauens, Victor Martinez, präsentiert den neuen Look auf Instagram und begleitet ein Foto mit der Bildunterschrift: «Zurück zur Nummer 1 und mit einem neuen Look. Carlos, wir sind verrückt.»

Alcaraz selbst postete eine Bildstrecke, in der er sein Haar-Abenteuer porträtiert. Alles begann in New York, als sein älterer Bruder Alvaro vor dem Turnier versehentlich seinen Haarschnitt durcheinanderbrachte und ihn zwang, alles abzurasieren.

Der Champion postete auch eine Reihe von Bildern, die den gesamten Prozess dokumentieren: vom anfänglichen Fehler über das Anprobieren einer blonden Perücke bis hin zur endgültigen Enthüllung seiner neuen blonden Frisur.

US-Open-Champion. Alcaraz: «Das war mein bislang bestes Turnier»

US-Open-ChampionAlcaraz: «Das war mein bislang bestes Turnier»

Der Redakteur hat diesen Artikel mit der Hilfe von AI geschrieben.

