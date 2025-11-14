Wird nächste Wochen nicht für Titelverteidiger Italien am Davis-Cup-Finalturnier spielen: Lorenzo Musetti Keystone

Titelverteidiger Italien wird in der finalen Phase des Davis Cup nächste Woche in Bologna neben Jannik Sinner (ATP 2) auch auf Lorenzo Musetti verzichten müssen.

Keystone-SDA SDA

Der Weltranglisten-Neunte sagte seine Teilnahme am Finalturnier wegen körperlicher Müdigkeit und aus familiären Gründen kurzfristig ab. Seine Partnerin erwartet in Kürze das zweite gemeinsame Kind. An den ATP Finals in Turin bestritt Musetti am Donnerstagabend beim 4:6, 1:6 gegen die Weltnummer 1 Carlos Alcaraz sein siebtes Spiel innert acht Tagen.

Damit wird Italien beim Heimspiel ohne seine beiden Topspieler antreten müssen. Sinner und Musetti waren die beiden entscheidenden Figuren beim Gewinn des Davis Cup in den letzten beiden Jahren.