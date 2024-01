Sorgenfalten bei Rafael Nadal: Der fast dreieinhalbstündige Kampf gegen Jordan Thompson hinterliess Spuren Keystone

Rafael Nadal scheitert bei seinem Comeback beim ATP-Turnier in Brisbane im Viertelfinal. Er kann gegen den Australier Jordan Thompson drei Matchbälle nicht nutzen.

Nadal wurde bei seinem Comeback nach fast genau einem Jahr Wettkampfpause und zwei Hüftoperationen im Viertelfinal gestoppt. An der australischen Ostküste vergab er bei 6:5 und Aufschlag Thompson sowie bei 6:4 im Tiebreak des zweiten Satzes insgesamt drei Chancen zum Sieg.

Im dritten Satz hatte dann Thompson (ATP 55), der zuvor in zwei Duellen mit Nadal nie einen Satz gewonnen hatte, die grösseren Kraftreserven. Der 37-jährige Spanier musste zwischenzeitlich den Platz verlassen, um sich pflegen zu lassen, biss sich aber bis zum Ende nach fast dreieinhalb Stunden durch.

Wie sich Nadal nun körperlich erholt, wird entscheidend sein, ob er beim am Sonntag in einer Woche beginnenden Australian Open konkurrenzfähig sein wird. Als noch Nummer 672 der Welt kann er beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne, das er 2009 und vor zwei Jahren gewonnen hat, gleich in der 1. Runde auf einen Gesetzten treffen.

sda