Für den ersten Turniersieg reichte es noch nicht ganz: Céline Naef Keystone

Die Schweizer Tennisspielerin Céline Naef (WTA 206) verpasst ihren ersten Titel auf der zweithöchsten WTA-Stufe knapp.

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Im Final des Challenger-Turniers in Ilkley unterlag die knapp 21-jährige Zürcherin der rund hundert Positionen besser klassierten Amerikanerin Ashlyn Krueger 5:7, 2:6.

Beim Rasenturnier im Norden Englands stand Naef zum zweiten Mal in einem Challenger-Final. Im Dezember 2024 hatte sie in Limoges gegen ihre Billie-Jean-King-Cup-Teamkollegin Viktorija Golubic verloren. In der Weltrangliste wird sie in die Top 200 zurückkehren.