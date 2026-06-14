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WTA-Challenger Ilkley Naef verpasst ersten Challenger-Titel

SDA

14.6.2026 - 17:24

Für den ersten Turniersieg reichte es noch nicht ganz: Céline Naef
Für den ersten Turniersieg reichte es noch nicht ganz: Céline Naef
Keystone

Die Schweizer Tennisspielerin Céline Naef (WTA 206) verpasst ihren ersten Titel auf der zweithöchsten WTA-Stufe knapp.

Keystone-SDA

14.06.2026, 17:24

Im Final des Challenger-Turniers in Ilkley unterlag die knapp 21-jährige Zürcherin der rund hundert Positionen besser klassierten Amerikanerin Ashlyn Krueger 5:7, 2:6.

Beim Rasenturnier im Norden Englands stand Naef zum zweiten Mal in einem Challenger-Final. Im Dezember 2024 hatte sie in Limoges gegen ihre Billie-Jean-King-Cup-Teamkollegin Viktorija Golubic verloren. In der Weltrangliste wird sie in die Top 200 zurückkehren.

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