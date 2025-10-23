In Saudi-Arabien soll es ab 2028 ein zehntes Masters-1000-Turnier geben. Bild: Keystone

Ab 2028 wird es im Männertennis ein zehntes Masters-1000-Turnier geben, das in Saudi-Arabien ausgetragen wird.

Keystone-SDA SDA

Die ATP und Surj Sports Investment, das für Sportinvestitionen des reich dotierten saudischen Staatsfonds zuständige Unternehmen, stellten den neuen Event am Donnerstag vor.

Das Turnier wird auf Hartplatz ausgetragen, soll «zu Beginn der Saison» stattfinden und «eine Woche dauern», wie ATP-Präsident Andrea Gaudenzi an einer Medienkonferenz in Paris erklärte. In welcher Stadt das Turnier ausgetragen wird, ist noch nicht bekannt. Es soll, im Gegensatz zu den bisherigen Turnieren dieser Kategorie, nicht obligatorisch sein.

Die Masters 1000 sind die bisher neun, bald zehn, wichtigsten Turniere der ATP Tour. Über ihnen stehen nur die vier Grand Slams, die nicht unter der Ägide der ATP stehen.