Im Tennis steht ein neues «Duell der Geschlechter» an. Anfang Januar, am Rande des ATP-250-Turniers in Hongkong, werden sich Nick Kyrgios und Aryna Sabalenka gegenüberstehen.

Die Ausgangslagen für die 27-jährige Belarussin und den 30-jährigen Australier könnten unterschiedlicher kaum sein. Auf der einen Seite steht Sabalenka, die Weltnummer 1, die sich in der Nacht auf Freitag gegen Jessica Pegula durchsetzte und sich für den Final des US Open qualifizierte. Auf der Anderen Kyrgios, der in den vergangenen Jahren mit Verletzungen zu kämpfen hatte und auch für das US Open passen musste.

Um das Duell ausgeglichen zu gestalten werden einige besondere Regeln gelten. So darf Kyrgios beispielsweise nur einmal aufschlagen. «Es wird spektakulär», äussert sich Sabalenka zum Spiel. Vielleicht sogar so spektakulär wie es das Geschlechterduell im Jahr 1973, als Billie Jean King gegen Bobby Riggs antrat. Die damals 29-Jährige gewann gegen den 55-jährigen Ex-Profi und setzte ein Zeichen für die Gleichstellung.