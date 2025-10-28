  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Chance für Sinner auf Weltnummer 1 Niederlage von Alcaraz könnte Folgen haben

SDA

28.10.2025 - 22:59

Carlos Alcaraz hadert
Carlos Alcaraz hadert
Keystone

Carlos Alcaraz verliert überraschend früh beim ATP-1000-Turnier in Paris und verpasst die Achtelfinals. Das öffnet die Tür für Jannik Sinner, der an die Spitze der Weltrangliste zurückkehren könnte.

Keystone-SDA

28.10.2025, 22:59

28.10.2025, 23:43

Der Brite Cameron Norrie bezwang den klar favorisierten Alcaraz 4:6, 6:3, 6:4 und brachte damit auch die Spitzenposition des Spaniers in der Weltrangliste in Gefahr. Sollte Jannik Sinner das Turnier in der französischen Hauptstadt gewinnen, zieht der 24 Jahre alte Italiener an seinem zwei Jahre jüngeren Kollegen vorbei.

Meistgelesen

«Wirklich jedes Übel unserer Zeit haben Frauen verursacht»
Jetzt kommen auch noch die Krokodile +++ 6000 Menschen in Notunterkünften
Schertenleib sticht heraus, Beney feiert Tor-Premiere – fünf Schweizerinnen ungenügend

Videos aus dem Ressort

Thun – Winterthur 3:0

Thun – Winterthur 3:0

Super League | 11. Runde | Saison 25/26

28.10.2025

Sion – St.Gallen 3:2

Sion – St.Gallen 3:2

Super League | 11. Runde | Saison 25/26

28.10.2025

Thun – Winterthur 3:0

Thun – Winterthur 3:0

Super League | 11. Runde | Saison 25/26

28.10.2025

Thun – Winterthur 3:0

Thun – Winterthur 3:0

Sion – St.Gallen 3:2

Sion – St.Gallen 3:2

Thun – Winterthur 3:0

Thun – Winterthur 3:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

WTA Hongkong. Bencic setzt Siegeszug fort

WTA HongkongBencic setzt Siegeszug fort

WTA-250-Turnier in Jiujiang. Golubic zieht in die nächste Runde ein

WTA-250-Turnier in JiujiangGolubic zieht in die nächste Runde ein

Swiss Indoors. Mit Teenager Fonseca beginnt in Basel die Zukunft

Swiss IndoorsMit Teenager Fonseca beginnt in Basel die Zukunft