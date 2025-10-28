Carlos Alcaraz hadert Keystone

Carlos Alcaraz verliert überraschend früh beim ATP-1000-Turnier in Paris und verpasst die Achtelfinals. Das öffnet die Tür für Jannik Sinner, der an die Spitze der Weltrangliste zurückkehren könnte.

Der Brite Cameron Norrie bezwang den klar favorisierten Alcaraz 4:6, 6:3, 6:4 und brachte damit auch die Spitzenposition des Spaniers in der Weltrangliste in Gefahr. Sollte Jannik Sinner das Turnier in der französischen Hauptstadt gewinnen, zieht der 24 Jahre alte Italiener an seinem zwei Jahre jüngeren Kollegen vorbei.