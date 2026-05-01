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Tennis Nishikori kündigt Karriereende an

SDA

1.5.2026 - 11:23

Kei Nishikori verabschiedet sich am Ende der Saison vom Profitennis
Kei Nishikori verabschiedet sich am Ende der Saison vom Profitennis
Keystone

Kei Nishikori beendet seine Karriere nach der laufenden Saison. Dies gibt der Japaner am Freitag auf Instagram bekannt: «Ich hätte meine Karriere gerne fortgesetzt, ich habe alles gegeben.»

Keystone-SDA

01.05.2026, 11:23

Seit Jahren schlägt sich die einstige Weltnummer 4 mit körperlichen Problemen herum. Aktuell belegt der 36-Jährige in der Weltrangliste Position 464.

Nishikori debütierte 2007 auf der Profi-Tour und gewann bereits 2008 in Delray Beach seinen ersten ATP-Titel. Sein letzter Titel stammt aus Brisbane im Jahr 2019. Er ist der erste Japaner, der den Final eines Grand-Slam-Turniers bestritt (2014 unterlag er beim US Open Marin Cilic) und der erste Japaner, der die Top 10 der Weltrangliste erreichte. Zu seinen Erfolgen zählen zwölf Titel auf der Haupttour sowie eine olympische Bronzemedaille, die er 2016 in Rio gewann.

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